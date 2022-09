Tänzerische Reise durch 100 Jahre Musikgeschichte

Auf die Tanzaufführungen der Dance Academy der Musikschule Ascheberg musste lange gewartet werden. Jetzt ist es endlich wieder so weit. Die Aufführungen finden am kommenden Sonntag (25. September) in der neuen Aula der Profilschule in Herbern, Altenhammstraße 31, statt. Zwei Aufführungen gibt es an diesem Tag: um 11.30 Uhr und um 15.30 Uhr.

Die Mitwirkenden sind Kinder und Jugendliche aus Herbern und Ascheberg, die an der Dance Academy, der Tanzabteilung der Musikschule, Unterricht nehmen. Die Tanzlehrkräfte Anika Brauckmann, Nora Lux-Claespeter und Ali Abbas bringen eine Reise durch die Musikgeschichte auf die Bühne, bei der mehrere Generationen von der Musik ihrer Kindheit erzählen.

Die letzten Proben laufen, um den Aufführungen den letzten Schliff nach monatelanger Arbeit zu verleihen. Fast war es im vergangenen Januar schon so weit, doch dann bremste die Pandemie die Tanzgruppen aus, sodass die Aufführungen nun erneut einstudiert wurden. Die Geschichte wird durch kleinere Sprech- und Spielszenen erzählt, die dann mit Tänzen aus den Stilrichtungen Ballett, Jazz, Modern Dance, Street Dance oder Hip-Hop ergänzt werden.

Karten gibt es unter: www.proticket.de/veranstaltung/17608-tanzauffuehrungen-der-musikschule-ascheberg/ oder an den Vorverkaufsstellen Marketing Ascheberg und Schreibwaren Angelkort in Herbern.