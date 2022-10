Telekom lässt Glasfaser verlegen

In vier bis sechs Wochen sollen sie verlegt sein – die Telekom lässt gerade rund drei Kilometer Glasfaserkabel im Gewerbegebiet Nord verlegen. Damit bietet sie sich auch als alternativer Versorger zu Freenet und Muenet an.

Beim Thema Glasfaser geht vielen Aschebergern zurzeit gerne mal der Hut hoch. Mehrstündige Verbindungsausfälle im Netz von Freenet (Vodafone) sorgten in jüngster Vergangenheit bei vielen Kunden für Ärger. „Auch in der Verwaltung haben wir das zu spüren bekommen“, erzählt Helmut Sunderhaus, als Fachbereichsleiter unter anderem für die Wirtschaftsförderung zuständig, beim Pressetermin am Inca-Technologiezentrum an der Hansalinie. Auch dort lautete das Thema „Glasfaser“.