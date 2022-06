Theatergruppe sucht dringend Mitspieler

Seit langer Zeit begeistern die Aufführungen der Theatergruppe des KAKTuS Kulturforums die Lüdinghauser Theaterfreunde. Dabei gehörten in den vergangenen Jahren auch historische Stücke mit lokalem Bezug, wie etwa „Stine Jütte“ und „Hurra wir leben noch“, zum gefeierten Repertoire, heißt es in einer Pressemitteilung. Dann kam Corona und damit das Aus für Vorstellungen und auch für das Entwickeln und Proben neuer Stoffe.

Nach langer Pause versuchen nun die Theaterfreunde, wieder Tritt zu fassen, und planen einen Neustart. Der ehemalige Lehrer des Gymnasiums Canisianum, Michael Leibold, und Dr. Dominica Schroth haben es übernommen, die Gruppe anzuleiten und zu koordinieren. Leibold bringt bereits viel Theatererfahrung mit.

Begonnen werden soll mit einer Adaption des Shakespeare-Stücks „Ein Sommernachtstraum“, dessen Handlung „ganz sicher hervorragend zur Kulisse der Burg Lüdinghausen als Ort der Aufführung passt“, so der KAKTuS.

Die verzwickte Komödie spielt im Original im antiken Athen und in einem an die Stadt angrenzenden verzauberten Wald, in welchem Liebespaare herumirren, die ihrer Liebe plötzlich nicht mehr sicher zu sein scheinen. Handwerker, welche mit großem Aufwand an Ungeschick eine Liebestragödie proben, um sie vor dem Herzog zu spielen, und die Elfen und Naturwesen, die ihre Freude daran haben, diese Verwirrung zu lenken und zu steigern: Es herrscht wahrhaft „midsummer madness“. Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten auch mit dem Münsterland sind unvermeidlich. Der KAKTuS sucht für diesen Neustart weitere Mitspieler aller Altersgruppen und bittet Interessierte, sich bis Ende Juli unter info@kaktus-kulturforum.de zu melden.