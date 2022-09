Torhaus am Gräftenhof ist um 20 Zentimeter gesackt

„Anno 1764“ steht auf dem Balken des Torhauses zum historischen Gräftenhof von Landwirt Dirk Schulze Pellengahr. Der Ascheberger, der an seinen denkmalgeschützten Gebäuden schon einige Sanierungen durchgeführt hat, knüpft sich nun das Einfahrtstor zu seinem Gehöft vor. An dem fast 260 Jahre alten Gebäude hat der Zahn der Zeit genagt.

Wenn es um die Sanierung von historischen Gemäuern im Bestand geht, kennt sich Dirk Schulze Pellengahr bestens aus. Denn er ist der Besitzer eines für das Münsterland typischen Gräftenhofes in Ascheberg, auf dessen Gelände er in den vergangenen Jahren schon angepackt und wieder in Schuss gebracht hat, darunter eine Hofkapelle, die über eine hölzerne Brücke mit dem Hof verbunden ist.