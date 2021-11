Tradition mit neuen Ideen bereichert

Im Dezember 1991 starteten zwölf Gründungsmitglieder mit einer musikalischen Adventseinstimmung. 2021 fasst die Chorgemeinschaft St. Anna inzwischen – laut Bericht der „Schatzmeisterin“ Gisela Rudack – 66 Mitglieder. Alle sind sich einig, dass weitere Sangesfreudige die Gruppe ergänzen und bereichern würden. Bei der Generalversammlung, die anlässlich des 30-jährigen Bestehens dieses Mal etwas größer ausfiel, wurde Pater Paul Selvaraj Raj als neuer Präses willkommen geheißen.

Ehrung für Andrea Thül-Reddig

Im Vordergrund des Abends im Hotel Restaurant Clemens-August stand zwar das gemütliche Beisammensein, allerdings wurden auch die notwendigen Regularien nicht vernachlässigt. Vorsitzender Jörg Stermann führte mit einem Rückblick auf die vergangenen 18 Monaten durch den Abend. Durch eingespieltes Foto- und Videomaterial aus dem Archiv von Anne Plotzitzka wurde es auch für die interessant und unterhaltsam, die durch die pandemische Situation nicht mit dabei waren.

Die Vorstandsmitglieder wurden entlastet und in ihren Ämtern bestätigt. Neues Mitglied im Leitungsteam ist Peter Fleischmann, der die Aufgaben des Schriftführers übernommen hat.

Besonderen Dank und ein überraschendes Geschenk erhielt Chorleiterin und Gründungsmitglied Andrea Thül-Reddig: Für 30 Jahre als Leiterin und ihr „unermüdliches Engagement“ erhielt sie einen individuell gestalteten Rucksack.

Chorgemeinschaft 1993 Foto: WN-Archiv

Auch in Zukunft möchte der Chor mit vielen kreativen Ideen Interessierte zum Beitritt bewegen und Zuhörern mit dem Gesang Freude bereiten. Für 2022 bestehen bereits Pläne: Eine Neumitglieder-Aktion, die Teilnahme an der Italienischen Nacht und eine Chorfahrt im Oktober in die Eifel sind nur ein paar dieser Ideen.

„Das Singen im Advent und zu Weihnachten ist seit 1991 Bestandteil geblieben, aber hat sich durch viele Highlights und schöne Momente ergänzt und vervollständigt”, so Jörg Stermann als Resümee mit Blick auf die vergangenen 30 Jahre der Chorgemeinschaft.