Trauer um Ehrendirigenten

Der Kirchenchor St. Lambertus Ascheberg trauert um seinen ehemaligen und langjährigen Chorleiter und Ehrendirigenten Heinz Hembrock, der im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Hembrock war von 1955 bis 1993 Chorleiter in St. Lambertus. In seiner aktiven Zeit gab es viele Konzerte sowie unvergessene Feste und Chorausflüge, schreibt der Kirchenchor in einer Mitteilung. Mit seinem Akkordeon konnte er immer für eine ausgesprochen gute Stimmung sorgen. In seiner langjährigen Dienstzeit war Heinz Hembrock auch Leiter der Choralschola, die an den Hochfesten die Gottesdienste mit lateinischen Chorälen bereicherte. 1997 wurde Heinz Hembrock für 50 Jahre Mitgliedschaft im Kirchenchor geehrt, davon zwei Jahre in Mesum, drei Jahre in Elte, drei Jahre in Duisburg und 42 Jahre in Ascheberg. Bereits 1995 wurde Hembrock vom Chor zum Ehrenmitglied und Ehrendirigenten ernannt und blieb dem Kirchenchor bis 2005 und dem 100-jährigen Jubiläum noch als aktiver Sänger im Bass erhalten. Der Kirchenchor dankt Heinz Hembrock und seiner Familie für die lange Zeit, in der er das Chorleben bereichert hat.