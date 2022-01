Trauern gehört mitten ins Leben

Wer diese Reise antritt, der erlebt etwas ganz Besonderes. Denn der musikalische Vortrag ist nicht nur ein Debüt für die Gemeinde Ascheberg. Zudem ist das Thema hoch emotional. Der Titel dieser Reise lässt es schon erahnen: „Kaleidoskop des Trauerns“.

Renommierte Trauerbegleiterin

„Dennoch wird auf dieser Reise nicht nur schwere Kost serviert, sondern ein unterhaltsamer Mix“, verspricht Elly Mangels von der Hospizgruppe Ascheberg. Diese Gruppe ist es auch, die zu diesem Vortagskonzert am 4. März (Freitag) einlädt, bei dem Chris Paul, eine der renommiertesten Trauerbegleiterinnen Deutschlands, einen ganz ungewöhnlichen Ansatz zum Thema Trauern präsentiert. „Einen, bei dem durchaus auch mal geschmunzelt werden darf“, fügt Gudrun Welzel an.

Die Hospizgruppe Ascheberg ist stolz. Und das wohl zurecht. Denn Chris Paul für eine Veranstaltung zu gewinnen, „das ist ungefähr so, als wolle man einen Superstar in der Musikszene auf die Bühne holen wollen“, macht Elly Mangels darauf aufmerksam, dass die Planung dieser Veranstaltung alles andere als ein Spaziergang war.

„Denn Chris Paul ist sehr gefragt und auf Jahre mit ihren Programmen ausgebucht“, ergänzt Mechthild Maurer. Doch im März steht sie in der Gemeindehalle Herbern auf der Bühne und unterhält dort das Publikum.

Mix aus Texten und Musik

Das „Kaleidoskop des Trauerns“ ist ein Mix aus Texten und Musik, der sich mit Tod und Trauer beschäftigt. Ein Themenbereich, der noch immer nicht enttabuisiert ist, aber dennoch letztlich jeden Menschen betrifft und beschäftigt.

Chris Paul, die sich als Autorin vieler Bücher einen Namen gemacht hat, ist ausgebildete Musiktherapeutin und hat ein buntes Portfolio zu einem nicht gerade einfachen Thema zusammengestellt. Eines, das zum Nachdenken anregt, das unterhält, das aber durchaus auch mal ein Lächeln auf die Lippen der Zuschauer zaubern kann. Und eines, das unter dem Thema Kaleidoskop des Trauerns eine breites Spektrum an Emotionen bereithält. Denn gerade Emotionen sind ein wichtiger Teil der Trauerwege, von dem jeder so individuell ist wie der Mensch selbst.

Erläuterungen und Erzählungen aus dem Berufsalltag

So dürfen sich die Gäste auf Erläuterungen und Erzählungen aus Chris Pauls Beratungsalltag als Trauerbegleiterin freuen, garniert mit musikalischen Stücken. Reichlich Unterhaltung und Abwechslung sind vorprogrammiert, versprechen die Vertreterinnen des Hospizkreises Ascheberg.

Corona macht die Umsetzung der Veranstaltung nicht gerade einfach. Aber Bürgermeister Thomas Stohldreier hat die Organisatorinnen zur Durchführung ermutigt. „Die Halle bietet Platz für 300 Zuschauer. Wir werden, um die notwendigen coronabedingten Regeln einhalten zu können, diese Veranstaltung allerdings nur mit 150 Gästen durchführen“, erläutert Elly Mangels.

Ihr und ihren Mitstreiterinnen ist das Vortragskonzert eine Herzensangelegenheit. „Wir freuen uns einfach, vielen Menschen diese Gänsehautmomente und diesen Balsam für die Seele präsentieren zu dürfen. Das ist schon etwas ganz Besonderes“, unterstreicht Mangels. Gudrun Welzel ergänzt: „Es ist für jedermann geeignet, denn es ist keine traurige Angelegenheit, was da auf der Bühne geboten wird.“

Eintritt frei – Spenden erbeten

Die Teilnahme an der „besonderen Reise“, die am 4. März (Freitag) um 18.30 Uhr in der Gemeindehalle Herbern angetreten wird, ist kostenlos. „Wir finanzieren das Kaleidoskop des Trauerns durch Spenden, und sagen an dieser Stelle all unseren Unterstützern ein großes Dankeschön“, sind sich Elly Mangels, Gudrun Welzel und Mechthild Maurer einig. Gleichwohl sind Spenden, für die eine Dose aufgestellt wird, willkommen.