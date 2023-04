Kendra Hasse hat ihren Traum in Kolumbien verwirklicht

Mit guten acht Stunden Zeitunterschied sitzt Kendra zwischen üppigen Pflanzen und Vogelgezwitscher in einem Haus nahe dem See „Lago de Atitlán“ in Guatemala. Dort arbeitet sie an ihrer Webseite und ihren Terminen für künftige Retreats in Kolumbien.

„Was ist meine Vision im Leben?“ Diese Frage haben sich sicherlich viele an entscheidenden Wendepunkten schon einmal gestellt – so auch Kendra Hasse. Eine sehr klare und deutliche Antwort darauf offenbarte sich der gebürtigen Aschebergerin kurz vor dem Corona-Lockdown in einem Urlaub in Kolumbien.

Als sie in einer Hängematte am Strand, mit Blick auf die Weite des Ozeans, eine Achtsamkeitsübung machte und erneut ihr Herz fragte. An jenem besagten Morgen, der Kendras Leben grundlegend verändern sollte, hatte die junge Frau, die damals noch als Markenmanagerin für den britischen Konzern Unilever arbeitete, ihre Vision plötzlich ganz klar vor Augen. „Dank des Lockdowns und der Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, konnte ich mich mehr mit dieser Antwort auseinandersetzen und den Mut fassen, es umzusetzen“, sagt sie.

„ Ich habe da vollkommen auf meine Herzstimme gehört. " Kendra Hasse

Kendra machte sich mit ihrer Vision selbstständig

„Ich habe da vollkommen auf meine Herzstimme gehört. Und die gab mir den Rat, dass ich nach Kolumbien gehen solle, um dort Retreats und Coachings anzubieten.“ Also spirituelle Ruhepausen sowie Beratungen zur Selbsthilfe. Das war der Start ihrer „Selflove Journey“, einer Reise, die vor etwas mehr als einem Jahr in Kolumbien begann. Denn dort hat sich Kendra tatsächlich mit ihrer Vision selbständig gemacht und gibt seither Retreats, Kurse und Coachings zu den Themen Herzverbundenheit, Achtsamkeit und Authentizität.

Eine ihrer Grundlagen ist dabei das sogenannte „Herz-zentrierte Journaling“, eine Art des intuitiven und reflektierten Schreibens mit dem Blick nach innen. „Ich folge meiner Herzstimme und widme mein Leben meiner Vision, andere zu inspirieren, sich mit ihrem authentischsten Selbst, ihrem Herzen, zu verbinden“, bringt Kendra Hasse es auf den Punkt.

Liebe zu Südamerika schon in der Schulzeit entfacht

Doch warum das alles ausgerechnet in Südamerika? Der Kontinent hat es Kendra Hasse schon während der Schulzeit angetan. Denn: Während sie ein Gymnasium in Lüdinghausen besuchte, verbrachte sie 2007 ein Jahr am südlichsten Zipfel Südamerikas – in Patagonien. „Ich wollte damals unbedingt Spanisch lernen, konnte allerdings kein Wort“, erinnert sich die Auswanderin.

Daher sei sie absichtlich in eine der entlegensten Regionen gegangen, wo sie auch wirklich nicht englischsprechenden Touristen begegnen konnte. „Zu groß ist dann immer die Verlockung, in die englische Sprache zu wechseln. Doch in Patagonien konnte einfach keiner Englisch“, erklärt Kendra.

Kendra Hasse ist nach Kolumbien ausgewandert und hat sich dort selbstständig gemacht. Foto: Kendra Hasse

Von der FH Münster nach Kolumbien

Auch ihr Wirtschaftsstudium mit einem Lateinamerika-Schwerpunkt führte die Aschebergerin von der FH Münster wieder nach Südamerika, aber diesmal nach Kolumbien an die Uni der Hauptstadt Bogotá. „So kam es auch, dass ich mich in diese Region verliebt habe und eigentlich jeden Urlaub oder jede Gelegenheit in den Semesterferien dort verbracht habe“, schmunzelt Kendra in die Kamera. Denn das Gespräch mit der Redaktion führt die Wahl-Südamerikanerin über den Messenger-Dienst „WhatsApp“.

Mit guten acht Stunden Zeitunterschied sitzt Kendra somit zwischen Palmen und Vogelgezwitscher in einem Haus nahe dem See „Lago de Atitlán“ in Guatemala. „Ich habe mir das hier mal als kleine Auszeit gegönnt, um mit der Planung meiner Retreats und meiner Kursangebote etwas voranzukommen. Außerdem gibt es hier viele digitale Nomaden und eine große spirituelle Gemeinschaft “, sagt Kendra, die für ihr Vorhaben in Kolumbien auch einen Businessplan ausgearbeitet hat. „Genau diese Zielgruppe möchte ich mit meinen Retreats und dem achtsamen, reflektierenden und intuitiven Schreiben erreichen“, fügt sie hinzu. Besonders über die Sozialen Medien würden Reisende, Auswanderer oder eben digitale Nomaden auf sie und ihren Herz-zentrierten Fokus aufmerksam.

Gedanken und Gefühle teilen

„Derzeit gebe ich oft auch Kurse für Einheimische“, erklärt Kendra, die in den vergangenen Monaten zusätzlich einen „Woman Circle“ in einem Hostel in Kolumbien angeboten hat. „Das sind kleine Auszeiten im Alltag für die Teilnehmerinnen“, erklärt Kendra, die diese Aktionen zudem in digitaler Form für Interessierte aus aller Welt zugänglich macht.

„Es sind Treffen in Geborgenheit und Vertrautheit, bei denen man sich mit sich, seinem Herzen und anderen Frauen verbinden und austauschen kann. Sie bieten die Möglichkeit, Gedanken und Gefühle zu teilen und sich untereinander mit offenen Herzen in unserer Weiblichkeit begegnen zu können", erläutert sie. Wer Kendra Hasse kennenlernen möchte, hat während einer kostenlosen Online-Schnupperstunde am Dienstag (25. April) die Gelegenheit dazu.

