Traum nach zehn Jahren wahr gemacht

Der Tag ist vielen Davensbergern im Gedächtnis geblieben. Vor 25 Jahren wurde die Orgel in St. Anna eingeweiht. Zehn Jahre hatte die Gemeinde auf den 8. Juni 1996 hingearbeitet.

„Das war ein großer Tag für Davensberg. Bischof Lettmann war da. „Nach dem Gottesdienst und der Weihe sind wir zum Feuerwehrhaus rübergegangen, um diesen Tag würdig zu feiern.“ Dr. Hubertus Erfmann war vor 25 Jahren mittendrin, hat eine Festschrift erstellt und erinnert sich noch gut an den 8. Juni 1996. An dem Samstag weihte Bischof Dr. Reinhard Lettmann die neue Orgel in der St. Anna-Kirche ein. Zehn Jahre hatte die Gemeinde auf diesen Tag hingearbeitet. Viele große und kleine Spenden, unzählige Aktionen hatten den Traum von einer Orgel wahr werden lassen.

Die historische Burgkapelle ist älter als 500 Jahre. Wann die ersten Orgelklänge zu hören waren, ist nicht 100-prozentig verbrieft. Erfmann hat bei seinen Recherchen damals herausgefunden, dass bis zum Jahr 1930 von keiner Orgel die Rede war. In der Kirchenchronik hat er für das Jahr 1931 dann den Kauf einer Orgel der Firma Breil durch Vikar Dirkes gefunden. Sie tat ihren Dienst mit pneumatischem Spiel und pneumatischer Registratur bis zum Winter 1973/1974 verrichtet.

Orgel in Davensberg Foto: Theo Heitbaum

Damals wurden unter Pfarrer Dr. Bernhard Meinert Baupläne für die Kirche geschmiedet. Die beiden Westjoche der Kapelle wurden abgerissen, die Kirche erhielt ihr heutiges Gesicht. Sie wurde am 16. Mai 1977 eingeweiht. Da tat schon eine Orgel ihren Dienst, die für kleines Geld von den Hiltruper Missionaren erworben worden war. Domkapitular Raphael Graf Droste zu Vischering weihte sie am 19. Oktober 1975. Er hatte auch schon im April 1974 den Grundstein für den Anbau gelegt.

Lettmann weiht Orgel in Davensberg 1996 Foto: WN-Archiv/mbe

Die neue Orgel hatte eine lange Vorgeschichte. Sie war 1900 von einer Paderborner Firma zu den Hiltruper Missionaren geliefert worden. In den Jahren 1957/1959 wurde sie durch die Firma Fleiter erweitert und elektrifiziert. In diesem Zustand kam sie in den 1970er Jahren nach Davensberg. Sie tat ihren Dienst, bis die Töne schräger wurden. Ein Orgelsachverständiger fand im Februar 1986 heraus, dass die alten Kegelwindladen verschlissen waren. Er riet wegen der hohen Reparaturkosten zum Kauf einer neuen Orgel.

In der Gemeinde wurde überlegt, eine elektronische Orgel zu kaufen. Erfmann schrieb 1996: „Dieser Idee widersprach Joseph König als erster damals im Kirchenvorstand und durchbrach damit das Schweigen der anderen Kirchenvorstandsmitglieder mit seinem Plädoyer für eine Pfeifenorgel.“ Nach kontroverser Diskussion wurde am 12. Juni 1986 der Beschluss gefasst, langfristig eine neue Pfeifenorgel anzuschaffen. Die kirchlichen Gremien versprachen bei dem Beschluss, sich um Spenden und Veranstaltungen zu kümmern. In der Folgezeit gab es Pfarrfeste, um Geld für das große Ziel zu sammeln.

Sechs Jahre später wurde der Kauf der Orgel ausgeschrieben. Im September 1992 legte sich der Kirchenvorstand auf die Firma Orgelbau Siegfried Sauer aus Höxter fest. Nachdem die Diözese das Projekt genehmigt hatte, wurde die neue Orgel am 13. November 1992 in Auftrag gegeben. Im September 1993 gab es einen ersten Vorschlag mit einem maßstabsgetreuen Modell, das in der Mariennische aufgestellt wurde. Orgelbauer Sauer überarbeitete das Instrument noch einmal, um bei der schwierigen Akustik des neuen Kirchenteils eine bessere Klangwirkung zu erzielen.

Die alte Orgel wurde Ende Juni 1995 aus der Kirche ausgebaut. Am 1. März 1996 startete der Einbau des neuen Kircheninstrumentes. Ab Ostern folgte die Intonation. Und dann kam der große Tag, der 8. Juni 1996. Seither begleiten die Töne aus 1514 Orgelpfeifen die Katholiken in Davensberg. Das ist auch morgen so – am Orgeltag 2021.