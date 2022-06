Treffpunkte schaffen Gemeinschaft

Treffpunkte, um sich auszutauschen und den Kontakt zu der Bevölkerung vor Ort zu knüpfen: Diese Funktion erfüllen die Flüchtlingscafés in Davensberg, Herbern und seit dieser Woche auch in Ascheberg. Bei Kaffee und Kuchen werden dort persönliche Erlebnisse – egal ob positiv oder negativ – miteinander geteilt.

Die Flüchtlingscafés in den drei Ortsteilen sind mittlerweile an den Start gegangen. Ein Erfolgskonzept, das von den geflüchteten Menschen dankend angenommen wird – wie sich jede Woche im Pfarrheim Davensberg zeigt. Das Flüchtlingscafé dort ist als erstes eröffnet worden, gefolgt von den Herbernern. Seit dieser Woche gibt es im Gemeindebüro am Hoveloh auch in Ascheberg einen wöchentlichen Treffpunkt. „Das Angebot richtet sich an Geflüchtete aus der Ukraine, aber auch an Menschen aus dem außereuropäischen Raum“, betont Maria Schumacher von der Flüchtlingshilfe St. Lambertus, die das Café-Angebot mit der Hilfe von vielen Ehrenamtlichen und den jeweiligen Koordinatoren vor Ort ermöglicht.