„Trio Firasso“ pflegt erdige Musiksprache

Schlosskonzert in der St.-Anna-Kirche

Das zweite der drei Konzerte aus der Reihe der Schlosskonzerte Westerwinkel findet am 29. August (Sonntag) statt. Pandemiebedingt ist auch dieses Konzert in der Kirche St. Anna in Davensberg. Zu Gast ist das Trio Firasso.

Was passiert, wenn sich ein klassischer Klarinettist, ein Vertreter der neuen Musik am Akkordeon und ein Jazz-Bassist zusammentun? Das Ergebnis heißt Firasso – die drei Musiker dieser Post-Genre-Group haben eine erdige, packende Musiksprache entwickelt, leidenschaftlich, dynamisch und kontrastreich. Das Trio präsentiert ausgefeilte Eigenkompositionen und Arrangements, die sich beim musikalischen Vokabular der Tango- und Klezmertradition, der Balkanmusik und der französischen Musette bedienen. Das klingt mal feurig und lodernd, mal erfrischend wie ein Regenguss im Sommer, mal intensiv wie ein starker Ristretto, heißt es in der Ankündigung. Es spielen: Marko Kassl, Akkordeon, Robert Beck, Klarinette und Nils Imhorst, Kontrabass.

Eintrittskarten wird es nicht geben, da in der Kirche aufgrund örtlicher Regeln kein Eintritt genommen werden darf. Die Musikschule vertraut darauf, auf Spendenbasis wenigstens den gleichen Betrag zu erhalten wie durch die sonst üblichen Eintrittspreise von 15 Euro, zehn Euro für Schüler und Studenten und für unter 18-jährige Schüler der Musikschule Ascheberg 7,50 Euro. Plätze können unter

0 25 93 / 95 10 51 oder per Mail: info@musikschule-ascheberg.de reserviert werden. Es sollten die zur Kontaktverfolgung notwendigen Angaben (Name, Adresse, Telefon) eingegeben werden.