Trotz Terminflaute mehr Mitglieder

Die erste Generalversammlung der Schützenbruderschaft St. Katharina Berg und Tal seit 730 Tagen stand am Freitagabend im Erdbüsken an. Trotz Zwangspause ist der Elan groß.

„Ich merke, ihr habt Lust“, so leitete Brudermeister Michael Frye die erste Generalversammlung der Schützenbruderschaft St. Katharina Berg und Tal seit 730 Tagen ein. Getagt wurde am Freitagabend im Erdbüsken. „Es ist natürlich ein Traum, euch hier wieder bei vollem Haus begrüßen zu dürfen“, kam Frye aus der Freude gar nicht mehr heraus. 22 neue Mitglieder begrüßte der Verein seit der letzten Versammlung. Damit zählt er seit Freitagabend 335 Mitglieder, davon 75 Jungschützen. Besonderer Gruß und Dank gingen an Pastor Stefan Schürmeyer, die Majestät Ludger Heubrock, den Jungschützenkönig David Siesmann, den neuen Vereinsmeister Stefan Suerhoff und das Erdbüsken.

Nach dem Totengedenken, der Begrüßung der Neulinge und den Ehrungen folgten die Berichte. Bei den Schützen wurden Klaus Bergmann, Frank Pusch und Stefan Suerhoff als neue Vereinsmeister ausgezeichnet. Wiedergewählt wurden Schriftführer Thorsten Mennemann und Kassierer Stephan Adamczyk. Letzterer hat mit Klaus Lilienbecker noch eine helfende Hand dazu bekommen.

Aufgrund von Corona gab es generell nicht allzu viel zu besprechen, so konnte auch Markus Kühnhenrich seinen Bericht über die Jungschützen schnell über die Zeit bringen. Ein Jungschützenabend, um „die ganzen neuen Gesichter kennenzulernen“ wie Kühnhenrich hervorhebt und eine spontane Vorstandstour nach Düsseldorf mit dem alten und neuen Jungschützenvorstand klappten dann allerdings doch. Die Jungschützen erinnerten an die bereits feststehenden Termine für die Winterwanderung Ende Dezember und den Sternenmarsch im Juni auf Einladung der Bürgerschützen. Berg und Tal feierte als Ersatz fürs abgesagte Schützenfest zumindest ein Biwak im August. „Wie wir in zwei Stunden aus der Scheune eine super Party-Location gemacht haben und Alle mit angepackt haben. Das ist Berg und Tal, darauf bin ich stolz“, lobte Michael Frye die Mitglieder. „Wir waren natürlich auch unsicher, wie die Stimmung der Leute aufgrund der Pandemie ist, aber das war wirklich großartig.“

Schießmeister Frank Pusch rief zudem erstmalig ein Familienschießen ins Leben, welches gut aufgenommen und wiederholt werden soll. Einige Anekdoten folgten beim Rückblick von Schriftführer Thorsten Mennemann wie dem gelungenen Weihnachtsbaumverkauf oder dem Doppelkopfturnier bei dem Willy Grove die rote Laterne einheimste. Auch die Spende für Bedürftige, überreicht an Pfarrer Schürmeyer, blieb nicht unerwähnt.

Abschließend wurde noch über den anstehenden Weihnachtsbaumverkauf im Dezember diesen Jahres und die Festfolge für 2022 gesprochen. Die Tanzband soll wie 2018 „The Cube“ werden. Außerdem soll eine neue Blaskapelle aus Ahaus zum Fest kommen.

Anstehende Termine des Vereins sind das Panzerpokalschießen am Samstag (13. November), Volkstrauertag am folgenden Sonntag (14. November), der Seniorennachmittag Anfang Dezember sowie Jackenanprobe und Baumpflanzaktion jeweils im März 2022. Das Schützenfest ist für den 26. bis 28. August 2022 geplant.