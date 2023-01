Turbulenter Spaß in drei Akten

„Bruno is wäg“ heißt der turbulente plattdeutsche Dreiakter, der von der Kolpingspielschar aktuell in Szene gesetzt wird. Die Premiere findet am 14. Januar (Samstag) im Pfarrheim statt. Zum ersten Mal spielt das elfköpfige Ensemble unter neuer Regie.

Großes Gelächter erfüllt den Kolpingsaal des Pfarrheims. Oben auf der Bühne tobt im wahrsten Sinne des Wortes das Leben, als Bauer Willm Albers (Stefan Wiedenhorst) gerade erfolgreich seinen Nachbarn Heine Lüdke (Ludger Heubrock) von der Bühne jagt. Kein Zweifel: Die Proben der Kolpingspielschar Ascheberg zum anstehenden plattdeutschen Theaterstück „Bruno is wäg“ laufen auf Hochtouren.

Bislang zwei Mal wöchentlich, „im neuen Jahr dann fünf Mal in der Woche, denn am 13. Januar ist schließlich schon Generalprobe“, sagt Regisseurin Christiane Höring-Krampe und blickt zufrieden von ihrem Skript auf. Sie lächelt und ist mit dem Probenverlauf mehr als zufrieden. „Alle haben gut gelernt, die Texte sitzen auch bei unseren Debütanten“, zieht sie eine kurze Zwischenbilanz. Vor allem über ihre drei Neuzugänge freut sie sich. „Die spielen richtig gut und bewegen sich frei auf der Bühne. Das ist schon eine tolle Truppe hier, wo jeder jedem hilft und die Neuen so gut integriert worden sind“, lobt die Regisseurin. Schließlich steht auch für sie ein Debüt an. Erstmals führt Christiane Höring-Krampe Regie bei der Kolpingspielschar.

Lampenfieber kommt später

Das Amt hat sie von Hanne Rehr übernommen. Beim Theater an sich betritt sie kein Neuland, denn zuvor „da stand ich selbst auf der Bühne“, verrät sie. Vor zwei Jahren dann ist sie die Nachfolge von Hanne Rehr angetreten. „Aber dann kam ja Corona, da konnten wir nicht spielen. Also habe ich quasi am 14. Januar bei der Premiere mein Debüt.“ Noch ist sie gelassen. Von Nervosität keine Spur. Lampenfieber war für sie auch auf der Bühne ein Fremdwort. „Nur ob das jetzt dann so bleibt, vielleicht kommt die Nervosität dann ja noch, ich weiß es nicht“, gibt Christiane Höring-Krampe zu.

Die nächsten Akteure betreten die Bühne, denn eine neue Szene wird geprobt. Insgesamt spielen elf Schauspielerinnen und Schauspieler bei „Bruno is wäg“ mit. Nicht zu vergessen die Souffleusen, „und unsere Maskenbildnerinnen Uta Borgmann und Christin Rehr“, ergänzt Krampe-Höring. Sie alle sorgen zum einen für reibungslose Abläufe hinter den Kulissen und zum anderen dafür, dass sicherlich dank der Darbietung auf den Brettern, die die Welt bedeuten, so manche Lachträne kullern wird. Denn selbst bei den Proben erfüllte Gelächter regelmäßig den Saal im Pfarrheim. Und eines ist schon jetzt versprochen: Die plattdeutsche Komödie in drei Akten von Bernd Kietzke „Bruno is wäg“ verspricht mehr als unterhaltsam zu werden. Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten.

Karten für das Plattdeutsche Theaterstück der Kolpingspielschar gibt es zu den Öffnungszeiten beim Malerfachgeschäft Mangels an der Herberner Straße 2 in Ascheberg.