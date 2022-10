Überraschungstag bildet den krönenden Abschluss

In zwei Wochen haben insgesamt 450 Kids an der Ferienfreizeit teilgenommen und somit eine spannende Zeit erlebt. Zum großen Finale gab es nun einen Überraschungstag für die Kids.

Einen spanenden letzten Überraschungstag der Herbstferienfreizeit von SV Davaria Davensberg erlebten nun rund 60 Kinder im Dorf. Los ging es für die Kids – unter denen auch Ukrainer, Syrer und Tataren waren – zunächst am Schulhof. Von dort starteten sie dann in kleinen Gruppen zu einem Fotospiel durch Davensberg. „Dabei geht es darum, anhand von Fotos die abgebildete Stelle im Ort ausfindig zu machen“, erklärte Betreuerin Frederike Hüging den Kids die Spielregeln. Nach dem Mittagessen, zu dem es Hotdogs gab, ging es für die Kinder auf dem Dorfanger weiter. Unter anderem wurde dort auch noch die Lagerolympiade ausgetragen, und am Ende gab es einen Siegerwettbewerb. Dabei lernten die Kinder auch die Betreuer des Zeltlagers kennen.

„Wir wollen das Zeltlager auch für die Kinder unserer Ferienfreizeit interessanter machen, damit sich das besser zwischen beiden Angeboten aufteilt“, erklärte Andrea Tegtmeier. In zwei Wochen haben insgesamt 450 Kids an der Ferienfreizeit teilgenommen. „Das Besondere war, dass wir kein Geld für die Betreuung nehmen durften. Wir waren und sind also auf Spenden angewiesen“, berichtete Tegtmeier.