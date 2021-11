Umlagen an den Kreis erreichen Rekordhoch

Von der Gemeinde bis Europa: Überall werden Steuergelder ausgegeben. An einer Stelle bekommen die Menschen in Ascheberg es direkt mit, denn der Kreis finanziert seine Arbeit über Umlagen, die von den Städten und Gemeinden überwiesen werden. Ascheberg überweist gleich zwei Umlagen in Richtung Coesfeld, denn die Jugendamtsaufgaben werden aus dem Kreishaus wahrgenommen. In diesem Jahr muss Kämmerer Stefan Feige eine Rekordüberweisung unterschreiben.

Der Etatentwurf des Kreises Coesfeld, der vergangene Woche präsentiert wurde, liegt in seinen Ansprüchen an die Kommunen etwas unter den Werten, die in der Ascheberger Kämmerei erwartet worden waren. „Bei der Kreisumlage geht es von 29,6 auf 29,12 Prozentpunkte zurück. Das macht für uns etwa 105 000 Euro weniger aus. Bei der Jugendamtsumlage plant der Kreis mit 0,01 Prozentpunkten weniger, das macht 2000 Euro aus“, rechnet Kämmerer Feige auf WN-Anfrage vor. Trotzdem wird die Gemeinde Ascheberg etwa 1,6 Millionen Euro mehr überweisen als vor einem Jahr, als erstmals ein zweistelliger Millionenbetrag fällig geworden war. Vor zehn Jahren waren es nur 7,7 Millionen Euro.

Etwas höher als im Etat vorgesehen, fällt die Überweisung des Landes an die Gemeinde aus. Zwar gibt es keine Schlüsselzuweisungen mehr, weil die Ascheberger Steuerkraft zu hoch ist. Aber, so Kämmerer Feige, „es ist erstmals eine Klima- und Forstpauschale in die aktuelle Modellrechnung aufgenommen worden.“ Sie sei im Haushaltsplanentwurf noch nicht enthalten. Die positive Differenz der aktuellen Modellrechnung zum Etatentwurf beträgt 27 635,07 Euro.