Umweltschutz, der Wurzeln schlägt

Die Bushaltestelle mit dem Gründach in Herbern hat insgesamt 17 500 Euro gekostet. Mit einem Gründach kostet eine große Bushaltestelle wie diese bis zu 5000 Euro mehr, weil auch das Fundament und die Statik auf das höhere Gewicht abgestimmt sein müssen, informiert die Gemeinde.Werner Sabe ist ein Vorreiter in Sachen Gründach.

Noch ist es ziemlich frisch, das grüne Dach der Bushaltestelle vor der Profilschule in Herbern. Zum Ende des vergangenen Jahres hat die Gemeinde das Wartehäuschen begrünt. „Immer wenn eine Bushaltestelle erneuert wird – pro Jahr sind das in der Gemeinde Ascheberg etwa ein bis zwei, die erneuert oder neu gebaut werden – wird künftig jedes Mal geprüft, ob ein Gründach möglich ist“, erklärt Christian Scheipers, Fachgruppenleiter Technische Dienste.

Gemeinde unterstützt Privatpersonen

Auch bei anderen Baumaßnahmen der Verwaltung werde nun stets geprüft, ob ein Gründach an der Stelle Sinn mache. Das erste Gründach hat die Gemeinde auf ihrem Carport am Rathaus eingerichtet. Die Bushaltestelle in Herbern ist das zweite Gründach, das die Gemeindeverwaltung errichtet hat. Ein drittes wird auf einem 50 bis 60 Quadratmeter großem Garagendach am St.-Hildegardis-Kindergarten entstehen. In einem zum Jahresbeginn gestarteten Förderprogramm unterstützt die Gemeinde auch Privatpersonen bei ihren Bestrebungen Flachdächer wie beispielsweise Garagen und Carports zu begrünen.

Pionierarbeit geleistet

Wenn es um Dachbegrünung in der Gemeinde geht, dann ist Werner Sabe ein echter Vorreiter. Aus ökologischen Gründen hatte er vor gut 33 Jahren bereits für sich den Entschluss gefasst, das 42 Quadratmeter große Garagendach gemeinsam mit der Fläche des Nachbarhauses zu bepflanzen. „Da es damals noch gar keine richtigen Konstruktionen – wie Wurzel- oder Dränageplatten – dafür gab, habe ich vieles selber gebaut“, sagt Sabe, der im Zuge seiner Umweltberatung auch Tipps für Interessierte zur richtigen Bepflanzung gibt. Für den Aufbau auf seinem Dach habe er damals all die Dinge genutzt, die der Baumarkt so hergab. „Holzbalken und Bretter dienten als Unterkonstruktion, darüber kam Fließ und darauf eine Teichfolie mit Styropor in dem die Dränagerohre verlegt wurden“, zählt Sabe auf. Das Substrat für die Pflanzen habe er sich selber mit Lava, Sandkies und Mutterboden zusammengemischt. Im Anschluss habe er Pflanzen wie Mauerpfeffer, Schnittlauch, Storchenschnabel oder Sedum in den Boden gepflanzt und noch zwei bis drei Monate lang bewässert. Im Anschluss sei das Dach der Natur überlassen worden. „Insekten und Vögel fühlen sich dort sehr wohl und sorgen auch für immer neue Pflanzenarten, die in Form von Samen so verbreitet werden“, weiß Sabe, der jedes Jahr wieder neue Pflanzen auf dem Dach entdeckt.

Dachbegrünung kühlt an heißen Sommertagen

Das Gründach speichert den Niederschlag und gibt rund 75 Prozent an die Vegetation ab. 25 Prozent gehen in den Überlauf des Daches. Dieses Wasser wird im Garten für die Bewässerung genutzt. Darüber hinaus hat das Gründach aber noch weitere Vorzüge: „An heißen Sommertagen wird das Haus durch das Dach gut heruntergekühlt“, weiß Sabe. Darüber hinaus werde durch das Dach viel Feuchtigkeit freigesetzt, die gut für das Klima ist.