Umzugstag im Schweinestall

Allerheiligen auf dem Hof Silkenbömer in der Osterbauer. Die Familie sitzt am späten Vormittag beim Frühstück, doch sind die Mitglieder nicht gerade erst aus dem Bett gekrochen. Denn Elsas Runde, die von den WN begleitet wurde, endet heute.

Die Ferkel wurden an Allerheiligen von den Müttern getrennt und in den Aufzuchtstall gebracht.

Allerheiligen auf dem Hof Silkenbömer in der Osterbauer. Die Familie sitzt am späten Vormittag beim Frühstück, doch sind die Mitglieder nicht gerade erst aus dem Bett gekrochen. Der erste Arbeitseinsatz liegt schon hinter ihnen. Sauen und Ferkel ziehen um. Elsa und ihre 16 Ferkel sind gerade getrennt worden. Die Sauen aus den Abferkelställen versammeln sich für einen kurzen Moment auf Sägespänen. Die Ferkel sind in den Aufzuchtstall gebracht worden.