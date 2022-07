Unbekannte stutzen Wallhecke

So mancher Radler oder Spaziergänger wird in dieser Woche am Bahnhofsweg kurz ins Grübeln gekommen sein. Dort stehen neuerdings drei große Warnschilder des TuS Ascheberg, die ein Beschneiden der Grünfläche untersagen. Doch warum das?

Mit drei solcher Schilder am Bahnhofsweg hat der Sportverein auf den ungewollten Rückschnitt seiner Wallhecke reagiert.

Eine ungewöhnliche neue „Beschilderung“ kann man seit kurzem am Bahnhofsweg besichtigen. An der bei Radfahrern und Fußgängern beliebten Strecke stehen neuerdings drei große Schilder auf der Seite des TuS-Sportgeländes, die darauf hinweisen, dass das „private Beschneiden der Grünflächen“ verboten ist. Darunter sind das Vereinswappen und der Name des Sportvereins zu sehen. Doch warum diese ungewöhnliche Maßnahme?

Auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten erklärte der erste Vorsitzende des TuS Ascheberg, Rainer Zahlten: „Wir haben bei Pflegemaßnahmen des Fußballplatzes festgestellt, dass auf dem Randstreifen, der an den Bahnhofsweg grenzt, ohne unser Wissen offenbar Rückschnitte vorgenommen worden sind.“ Dabei seien auf einem begrenzten Teilstück die dortigen Büsche und Sträucher auf den Stock gesetzt worden. „Wer dafür verantwortlich ist, wissen wir nicht“, so Zahlten. In Absprache mit der Gemeindeverwaltung habe man sich nun entschieden mit dem Aufstellen der Verbotsschilder künftig solche unzulässigen Eingriffe auf dem Grundstück zu unterbinden.