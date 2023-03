Unermüdliches Trio dankt ab

In der Kolpingsfamilie bricht eine neue Ära an

Niemals geht man so ganz“: Dieser Schlager von Trude Herr beschreibt die folgende Geschichte wohl am allerbesten. Denn am Sonntag (5. März) dankt bei der Generalversammlung der Kolpingsfamilie Ascheberg ein Mann ab, der maßgeblich am Erfolgskurs des Vereins beteiligt war.

Denn als Martin „Boat“ Weiß im Jahr 2001 sein Amt als Vorsitzender antrat, zählte der Verein rund 225 Mitglieder. 22 Jahre später sind es über 600 Mitglieder. Nun räumt er seinen Platz. „Jetzt steht ein Generationswechsel an, übernehmenwerden junge Leute, die ich schon jahrelang in der Kolpingsfamilie begleiten durfte“, so das Urgestein lächelnd.

Wehmut im Spiel

Klar, ein wenig Wehmut ist ebenfalls im Spiel, da geht es Martin Weiß ebenso wie Thomas Schmidt und Martin Betker. Denn mit dem Vorsitzenden verlassen auch die beiden Schriftführer die Vorstandsetage und machen Platz für den Nachwuchs. Das Duo ist 2008 angetreten. „Als ich am Samstag nach dem letzten Auftritt der Kolpingspielschar bei der diesjährigen Theatersaison auf der Bühne die Präsentkörbe übergeben habe, da kam wirklich so etwas wie Wehmut auf“, gibt Martin Betker zu, und Thomas Schmidt ergänzt: „Ich möchte die vielen schönen Jahre niemals missen.“

Ganz so lange wie Martin Weiß sind sie noch nicht in der Kolpingsfamilie. „Das erste Mal hörte ich von der Kolpingsfamilie 1998, als ich meine heutige Frau und damit auch Ascheberg kennenlernte. 2001 bin ich Mitglied geworden“, verrät Martin Betker, der aus dem Ruhrgebiet kommt. Thomas Schmidt ist schon länger mit von der Partie, aber eindeutig die längste Zeit ist Martin Weiß dabei. „Ich bin seit 40 Jahren Mitglied in der Kolpingsfamilie, 22 Jahre davon als Vorsitzender. Und was wirklich irgendwie lustig ist: Mein Vorgänger Antonius Willige, blickt ebenfalls auf die 40-jährige Mitgliedschaft zurück und war 18 Jahre im Vorstand“, schmunzelt Weiß.

Ungeplante Vorstandskarriere

Seine Vorstandskarriere ist er eher ungeplant angetreten. „Eigentlich wollte ich 2000 lediglich im Festausschuss für das Jubiläum 2002 mitwirken. Doch dann kam Sascha Klaverkamp, und der hat mich überredet. Er war bis zum letzten Jahr mein Stellvertreter, dann hat er abgedankt“, so Weiß. Unter seiner Leitung entstand beispielsweise „das Herz der Jacobi-Kirmes“, wie die Kolping-Weinlaube genannt wird, die über die Grenzen Aschebergs hinaus bekannt ist. Gemeinsam mit seinem Vorstandsteam sind viele weitere Projekte wie Männerwanderung, Skitour und Moseltour entstanden. Betker initiierte seinerzeit die Kolping-Kubb-Liga mit.

Besonders heben Weiß, Betker und Schmidt die Familienschiene hervor: „Unser Unterbau und die solideste Einrichtung dafür, dass unser Verein keine Nachwuchssorgen hat“, sind sie stolz. Maßgeblichen Anteil daran hat jedoch jemand ganz anderes. „Meine Frau Anke war es, die diesen Zweig ins Leben gerufen und aufgebaut hat. Und da muss ich sagen, hat sie wirklich einen Top-Job gemacht“, betont Martin Weiß. Nun nähert sich die Zeit des unermüdlichen Trios dem Ende. „Ich bin wirklich froh und dankbar, dass ich all das erleben durfte“, sind sich Martin Weiß und Thomas mit Martin Betker einig.

In den vergangenen Jahren hat der scheidende Vorstand viel bewegt. „Wir haben immer an einem Strang gezogen und 100 Prozent gegeben, da passte einfach alles“, resümiert Weiß. Nun bricht ab Sonntag eine neue Ära an. „Wir verlassen zwar die Chefetage, aber wir stehen dem neuen Vorstand mit Rat und Tat zur Seite“, sagen alle drei. „Und dann gibt es da ja noch viele Projekte in der Kolpingsfamilie, derer wir uns annehmen können…“, so Martin Weiß.