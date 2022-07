Ein heftiger Zusammenstoß ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 58 in Höhe der Bushaltestelle Plaßstraße. Bei dem frontalen Zusammenstoß im Begegnungsverkehr wurden drei Personen schwer und eine leicht verletzt. Die Straße blieb mehrere Stunden gesperrt.

Zu einer mehrstündigen Sperrung bis in die Mittagsstunden hinein führte ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 58, der sich am Donnerstagmorgen um kurz nach 8 Uhr ereignete.

„Drei Personen wurden dabei schwer und eine leicht verletzt“, erklärte Frank Buschhüter, Dienstgruppenleiter der Polizei in Lüdinghausen, noch an der Unfallstelle. Dort bot sich den Rettungskräften zunächst ein Bild der Zerstörung, denn die beiden Fahrzeuge, die im Begegnungsverkehr frontal zusammengestoßen waren, erlitten einen Totalschaden. Mehrere Meter rund um die kollidierten Fahrzeuge – ein roter Transporter und ein silberner VW Golf – lagen Fahrzeugteile über die komplette Fahrbahn verteilt.

Vier Rettungswagen, drei Notärzte und zwölf Feuerwehrmänner des Löschzugs Ascheberg rückten zur Unfallstelle aus. „Mit hydraulischem Werkzeug entfernten die Feuerwehrmänner in Absprache mit den Rettungskräften die Türen des verunfallten Fahrzeugs, um die Personen darin patientengerecht zu bergen“, erklärte Wehrführer Rainer Koch. „Ein Rettungshubschrauber wurde zwar angefordert, kam allerdings nicht zum Einsatz, weil die Schwerverletzten mit den Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert wurden“, sagte Buschhüter.

Feuerwehr setzt hydraulisches Werkzeug ein

Zum Unfallhergang äußerte sich die Polizei vor Ort so: Der Unfallverursacher, ein 25-jähriger Ascheberger, der den roten Transporter von Ascheberg kommend steuerte, übersah in Höhe der Bushaltestelle Plaßstraße, dass die beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge abbremsten. Denn: Eines der Fahrzeuge wollte kurz hinter der Bushaltestelle in die Einfahrt zur Lüdinghauser Straße 65 abbiegen. Der 25-Jährige übersah dies und streifte beim Ausweichen in den Gegenverkehr zunächst das hinter dem Abbieger wartende Fahrzeug und prallte dann im Gegenverkehr frontal gegen den ihm entgegenkommenden VW Golf eines 65-jährigen Sendeners, der mit seiner 95-jährigen Beifahrerin in Richtung Ascheberg unterwegs war. Während der Fahrer eines nur gestreiften Fahrzeugs lediglich leicht verletzt wurde und die Unfallstelle mit seinem Auto selbstständig verlassen konnte, mussten die beiden Unfallfahrzeuge abgeschleppt werden. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Münster rückte aus, um den Unfallhergang zu dokumentieren. „Die Bundesstraße 58 wurde um circa 12.15 Uhr wieder freigegeben“, erklärte Polizeipressesprecher Sascha Kappel auf WN-Anfrage.