Welche Themen interessieren Flüchtlingsfrauen? Vielleicht typische Frauenthemen? Wie kann man sie angehen? Fragen über Fragen, die am Dienstagabend beim Treffen der Steuerungsgruppe Flüchtlingshilfe St. Lambertus im alten Pfarrbüro zur Diskussion standen. Dort gab es überraschende Antworten.

„Typisch deutsche Denkweise“

Während die Vorsitzende der Steuerungsgruppe, Maria Schumacher, planvoll vorging und den Vorschlag machte: „Wir können eine Gynäkologin zum Thema Frauenfragen einladen“ winkte Uzma Butt ab. „Das ist eine typisch deutsche Denkweise“, erklärten sie und verdeutlichte, dass die Mentalität der Flüchtlingsfrauen anders ist. „Die Frauen könnten sich überfordert fühlen und unter Stress geraten“, gab Uzma Butt zu bedenken. Ihr Vorschlag: „Lasst uns hier einfach ohne Strukturen arbeiten. Man braucht nicht immer einen Plan, aus Gesprächen kann sich oftmals viel mehr entwickeln“, so Butt. Zeit sei das Zauberwort, denn Zeit schaffe Vertrauen. So kam die Gruppe überein, einfach nur ein gemeinsames Kaffeetrinken anzubieten, wo sich die Frauen treffen und sich Themen entwickeln können.

Neue Projekte sollen Fahrt aufnehmen

Schumacher, sah hier einen sehr guten Ansatz. „Da zeigt sich auch, dass es ein Vorteil ist, dass wir Flüchtlinge in die Steuerungsgruppe aufgenommen haben. Das Thema Integration bekommt in unserer Arbeit eine andere Bedeutung, denn die Flüchtlinge sind viel näher an den Flüchtlingsfamilien, und wissen wie diese ticken“. Mit Basel Abdalmohammad, Paryanka Omar und Abdoulaye Diallo sind drei Flüchtlinge mit an Bord der Steuerungsgruppe. „Dass hat die Atmosphäre und auch die Diskussion in unserer Runde verändert“, so Schumacher. „Abdoulaye und Basel kamen 2015 als Flüchtlinge in unsere Gemeinde. Ganz ohne Sprachkenntnisse. Und heute sitzen sie mit uns in der Steuerungsgruppe, das macht stolz und man sieht unsere Arbeit trägt Früchte“, freute sich Uzma Butt. Festgelegt wurde von der Gruppe, der weiterhin Jürgen Sandner, Petra Haverkamp und Burkhard Strecker angehören, dass man sich nun alle vier Wochen trifft. Uzma Butt und Paryanka Omar sind Themenverantwortliche für Flüchtlingsfrauen. Burkhart Strecker und Abdoulaye Diallo übernehmen diese Arbeit für das Projekt Sport. „Wir suchen noch Themenverantwortliche für weitere Projekte“, so Schumacher. Da sind auch Menschen außerhalb der Steuerungsgruppe gefragt. So kümmert sich Ludger Wobbe beispielsweise schon lange als Verantwortlicher um das Thema Kindergarten und Schule. Auch das Projekt Nähwerkstatt soll wieder Fahrt aufnehmen. Hier ist am 20. August ein Teamtreffen bei Bärbel Rogoll anberaumt.