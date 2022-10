Grundsteinlegung für das neue Altenheim St. Lambertus

Der Grundstein für den Neubau des Altenheims St. Lambertus ist gelegt. In einer Feierstunde ist die Zeitkapsel mit Urkunde, Tageszeitung und Münzen eingemauert worden. Nun gehen die Bauarbeiten weiter, und in gut einem Jahr sollen die Senioren einziehen können.

Die ersten Mauern für das neue Altenheim St. Lambertus stehen, nun war es an der Zeit, auch den Grundstein zu legen. Bei strahlendem Sonnenschein fand die Feierstunde jetzt auf der Baustelle mit zahlreichen Gästen statt. Darunter auch Bewohner des jetzt noch genutzten Seniorenheims, Vertreter der Baufirma und Handwerker. Lange haben sich die Vorbereitungen für diesen Neubau auf der Freifläche zwischen Melkpatt, Bispingheide und Caritas-Wohnhaus hingezogen. Doch nun seien die Planungen endlich abgeschlossen, sagte der Kuratoriumsvorsitzende der Heilig-Geist-Stiftung, Markus Brambrink.

Archäologen werden fündig

Die Heilig-Geist-Stiftung ist Bauherrin des neuen Seniorenheims. Zunächst unterzeichneten Brambrink, Ulrich Scheer, kaufmännischer Vorstand der Heilig-Geist-Stiftung, und Stephan Chilla vom sozial-pflegerischen Vorstand der Heilig-Geist-Stiftung, die Urkunde, die später in die sogenannte Zeitkapsel kam. „Wenn in 1000 Jahren Archäologen in Ascheberg nach Spuren der Vergangenheit suchen, könnten sie auf den Grundstein des Altenheims St. Lambertus stoßen. In der Zeitkapsel im Grundstein finden sie auf einer Urkunde alles zur Historie des Neubaus, eine aktuelle Tageszeitung und einen Satz Euro-Münzen aus der für sie alten Zeit“, erklärt Brambrink mit einem Augenzwinkern.

Pfarrer Stefan Schürmeyer von der katholischen Gemeinde St. Lambertus gab dem Grundstein noch seinen Segen und freute sich, dass durch den Neubau ein Beitrag zum Fortbestand der Nächstenliebe in der Gemeinde errichtet werde.

Lange Vorbereitung

Nachdem die Kapsel im Stein versenkt worden war, wurde alles sorgfältig mit Mörtel verschlossen. Auch Architektin Anne Linnemannstöns schwang dafür die Kelle.

„Es ist schön zu sehen, wie der Ersatzneubau nach vielen Jahren intensiver Vorbereitung nun Gestalt annimmt“, so Bauherr Ulrich Scheer. Schon 2013 habe es eine erste Absichtserklärung für den Neubau gebeben. 2016 sei das Grundstück der Stiftung übertragen worden. Insgesamt werden in dem Neubau 70 Wohnplätze und elf heimnahe Plätze gebaut. Die Blaskapelle Ascheberg sorgte für den musikalischen Rahmen der Feierstunde.

Nachbarn eingebunden

Bauamtsleiter Klaus van Roje überbrachte Grüße der Verwaltung und des Bürgermeisters Thomas Stohldreier. Bei den Plänen für den Neubau seien die Nachbarn eng mit einbezogen worden berichtete er. Es habe ein großes Informationsinteresse gegeben. „Ich glaube, wir haben als Gemeinde eine gute Grundlage geschaffen, damit die Heilig-Geist-Stiftung hier dieses neue Gebäude erstellen kann“, sagte van Roje. Einrichtungsleiter Volker Eilermann freute sich ebenfalls, dass es mit Neubau losgeht. In gut einem Jahr soll das neue Haus für Senioren fertiggestellt sein.