Vandalismus im Herberner Hallenbad

In den vergangenen Wochen ist wiederholt in das Hallenbad Herbern eingebrochen worden. Zuletzt haben sich der oder die Täter am Wochenende 7./8. August unbefugt Zugang in das Bad verschafft. Dort kam es zu erheblichen Sachschäden. Die Gemeinde hat in allen Fällen Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Für Hinweise, die zu Ergreifung des Täters oder der Täter führen, setzt die Gemeinde eine Belohnung in Höhe von 200 Euro aus. Sachdienliche Hinweise können telefonisch oder per E-Mail an die Gemeinde Ascheberg gerichtet werden unter

0 25 93/6 09 10 15 oder gemeinde@ascheberg.de, alternativ direkt an die Polizei in Lüdinghausen

0 25 91/79 30.