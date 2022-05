Veloroute statt Schlaglochpiste

Wer aktuell mit dem Fahrrad zwischen Ascheberg und Davensberg unterwegs ist, hat genau zwei Möglichkeiten: Entweder er nimmt die ausgeschilderte längere Umleitung (über Melkpatt und Haselburger Damm) in Kauf oder er ist so waghalsig, sich die knapp drei Kilometer lange Strecke auf der Landstraße ohne Ausweichmöglichkeit oder Standstreifen mit dem motorisierten Verkehr zu teilen. Wer letztere Variante in den letzten Tagen mal ausprobiert hat, weiß, warum der Rad- und Fußweg zwischen beiden Ortsteilen so wichtig ist. Lebenswichtig, könnte man auch sagen. Da ist es gut, dass straßen.nrw die in der vergangenen Woche gestartete Sanierung (die WN berichteten) bis Ende Juni geschafft haben will.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch