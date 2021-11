Vereine geben grünes Licht für den Herberner Weihnachtsbasar

Der 45. Weihnachtsbasar am ersten Adventssonntag (28. November) findet statt. Es war am Dienstagabend bereits das zweite Treffen, das die Organisatoren und Vereine im DRK-Heim anberaumt hatten. Hans Krass leitete als Hauptorganisator die Veranstaltung, an der 34 Personen teilnahmen.

Nachdem die neue Coronaschutzverordnung eingehend mit dem Fachbereichsleiter für Ordnung und Soziales, Bastian Meyer, durchgegangen worden war, gab es ein klares Ja zum traditionellen Weihnachtsbasar rund um die St.-Benedikt-Kirche. Die 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen) soll hierbei beachtet werden. An allen Zugängen werden Schilder aufgehängt, die auf diese Hygieneregeln aufmerksam machen.

Während im Pfarrheim in der Cafeteria der Landfrauen/Landjugend Maskenpflicht besteht, ist es auf dem Kirchplatz jedem selbst überlassen, ob er eine Maske tragen möchte oder nicht. Die Vereine waren sich auf jeden Fall einig, dass stichprobenartig das Einhalten der 3G-Regel kontrolliert werden soll.

Die Besucher dürfen sich über etwas Normalität freuen, denn der Basar hat in Herbern Tradition. Hier wird der Kirchplatz zum Treffpunkt. Die Küche zu Hause kann an diesem Tag kalt bleiben, und ein Mitbringsel für die heimischen vier Wände wird anschließend auch nicht fehlen. Während am Samstagmorgen ab 9 Uhr die Stände und Hütten aufgebaut und geschmückt werden, dürfen die Gäste am Sonntag in weihnachtlicher Atmosphäre über den Kirchplatz schlendern. Der Spielmannzug der Kolpingfamilie unterstützt den Basar ab 14 Uhr musikalisch. Dierk Wenner umrahmt die Veranstaltung mit seiner Musikbeschallung „FST-Showtechnik“.

Für die kleinen Gäste wird ein Kinderkarussell am Pfarrheim aufgebaut. Zudem schaut der Weihnachtsmann immer mal wieder vorbei, um Klein und Groß zu begrüßen. Der Verkaufserlös des Weihnachtsbasars kommt einem wohltätigen Zweck zugute.