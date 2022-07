Vereine stellen Rummel auf die Beine

Auf schöne und abwechslungsreiche Stunden dürfen sich die Besucher der St.-Anna-Kirmes freuen, bei der es am 23. und 24. Juli (Samstag und Sonntag) rund geht. Denn nach derzeitigem Stand werden zehn Geschäfte aufgebaut, heißt es in einer Pressenotiz. Mit dabei sind unter anderem der Autoscooter, das Kinderfahrgeschäft Dschungel-Reise, Entenangeln und ein Schießstand. Zudem werden Süßwaren, Lebkuchen, Mandeln, Fisch, Bratwurst und Pommes angeboten. Am Bierwagen und an der Weinlaube wird es kühle Getränke geben. Die beiden Ausschankbetriebe und das gewohnte Imbissgeschäft werden erstmalig von Mitgliedern des Forums Damich betrieben. Eröffnet wird die Kirmes am 23. Juli (Samstag) um 17 Uhr von Bürgermeister Thomas Stohldreier am Autoscooter der Familie Strothenke. Damit die Kirmes pünktlich starten kann, beginnt die Vorabendmesse an diesem Tag ausnahmsweise bereits um 16 Uhr. Ein weitergehendes Programm ist an diesem Tag nicht vorgesehen.

Löschzug Davensberg gestaltet Kirmes-Sonntag

Der Sonntag wird im Wesentlichen vom Löschzug Davensberg der Freiwilligen Feuerwehr gestaltet. Der Tag beginnt für die Mitglieder mit der heiligen Messe um 9 Uhr und wird fortgesetzt mit einem Marsch zum Friedhof. Nach einer Kranzniederlegung und dem Gedenken an die verstorbenen Kameraden folgt gegen 10.45 Uhr ein Frühschoppen auf der Kirmes, an den sich das traditionelle Königsschießen im Biergarten der Gaststätte „Clemens August“ anschließt. Nach der Mittagspause wird um 14.30 Uhr eine „öffentlichkeitswirksame Feuerwehrübung“ im Bereich des Feuerwehrgerätehauses stattfinden, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach dem Ende der Übung werden die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden unter Musikbegleitung zum Veranstaltungsgelände marschieren und mit einem geselligen Beisammensein auf der Kirmes feiern, das Café der KFD St. Anna im Pfarrheim besuchen und zum Abend hin die Veranstaltung ausklingen lassen.