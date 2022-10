„Vergütung reicht nicht aus“

Seit nunmehr 25 Jahren ist die Herberner Postfiliale im Schreibwarengeschäft von Benedikt Angelkort an der Südstraße anzutreffen. Damit wird ab dem 1. April 2023 allerdings Schluss sein. Denn Angelkort hat den Vertrag mit der Post schweren Herzens, wie er sagt, nicht verlängert.

„Wir sind vertraglich nicht übereingekommen“, berichtet der Herberner. Diesbezüglich verweist er auf die gestiegenen Betriebskosten. Die mit der Post geführten Gespräche über finanziellen Ausgleiche hätten zu keinem positiven Ergebnis geführt. Nach Auskunft der Post werden eine Basis- und eine variable Vergütung an den Betreiber gezahlt. Die reichten mittlerweile aber vorne und hinten nicht mehr aus. „Ich würde im Endeffekt draufzahlen“, betont Angelkort.

Schnelle und unkomplizierte Lösung gesucht

Armin Gahr, Pressesprecher der Post, bestätigte, dass man auf der Suche nach einem neuen Geschäftspartner sei. „Wer Interesse hat, kann sich gerne melden.“ Die Post wolle eine schnelle und unkomplizierte Anschlussregelung finden, so der Pressesprecher.

Benedikt Angelkort hofft, dass sich jemand findet, der in Herbern künftig eine Postfiliale anbietet. „Das ist ja ein gewisser Service und ab einer bestimmten Einwohnerzahl muss die Post auch einen Shop anbieten. Aber wenn ich nach Drensteinfurt schaue, gibt es seit Monaten keine Postfiliale mehr“, so der Herberner. Vielmehr gebe es in der Nachbarkommune für rund 10.000 Einwohner nur noch zwei Packstationen, die täglich überfüllt seien. Service werde in Zukunft keine Rolle mehr spielen, befürchtet Angelkort.