Verwaltung sucht alternative finanzielle Möglichkeiten

Der Fördertopf für PV-Anlagen und Batteriespeicher kam bei den Bürgern der Gemeinde gut an. Viele entschieden sich, die Mittel in Anspruch zu nehmen. So viele, dass der Topf schnell ausgeschöpft war und die Gemeinde noch mal nachlegen musste.