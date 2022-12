Verwurzelt in der Gemeinde

Sascha Klaverkamp will bei Ascheberg Marketing neue Träume verwirklichen

Ascheberg

„Hier bin ich groß geworden und hier lässt sich noch so viel bewegen“, schwirren Sascha Klaverkamp schon jetzt unzählige Ideen durch den Kopf, die er im kommenden Jahr als neuer Chef von Ascheberg Marketing anpacken will. Mit einem echten Lokalgewächs an der neuen Spitze ist Ascheberg zum Jahresende noch ein echter Überraschungscoup gelungen.

Von Tina Nitsche