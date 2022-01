Viel Licht zu Dunkels Abschied

Wenn sich der Beliebtheitsgrad einer Führungskraft tatsächlich an der Stimmung im Kollegenkreis ablesen lässt – einer ziemlich exakten Maßeinheit übrigens – dann dürfte Jens Dunkel in den vergangenen Jahren vieles richtig gemacht haben. Der 53-Jährige hatte am Freitag (28. Januar) seinen „Letzten“ an der Profilschule Ascheberg/Herbern – passend zur Ausgabe der Halbjahreszeugnisse. Die Noten, die Dunkel mit zu seinem neuen Arbeitsplatz in Ennigerloh nimmt, leuchteten hell, glich die Atmosphäre zum Abschied doch eher einer großen Party.

