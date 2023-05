Viel Programm rund ums Denkmal

Der Burgturm in Davensberg stand schon immer im Zentrum des Schlösser- und Burgentages. Doch in diesem Jahr wird am 18. Juni (Sonntag) noch einmal einiges mehr an Programm geboten. „Wir wollen das Ganze etwas größer aufziehen und einen erlebnisreichen Tag für alle Generationen daraus machen“, bringt Sascha Klaverkamp das Vorhaben auf den Punkt. In einer Kooperation von Ascheberg Marketing mit der Musikschule Ascheberg, dem Heimatverein Davensberg und der kleinen Raupe ist ein buntes Programm entstanden, das das Areal am Burgturm im Rahmen des Schlösser- und Burgentages ab 13 Uhr so richtig beleben soll.

