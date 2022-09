Viel Wissenswertes über die heimische Natur vermittelt

Lernen in der Natur statt im Unterrichtsraum – das stand am Donnerstagmorgen für sechs vierte Klassen aus Davensberg, Ascheberg und Rinkerode auf dem Lehrplan. Zur ersten Unterrichtsstunde ging es am Burgturm in Davensberg los, um die Davert zu erkunden und dabei an verschiedenen Stationen einen Fragenkatalog zu beantworten. Vorbereitet hatte diesen Waldpädagogin Carmen Irmen. Mit zwölf Helfern aus der Jägerschaft sowie weiteren Freiwilligen erkundeten die Kids gruppenweise, was der Wald Wissenswertes zu bieten hat.

