Viele Impulse zum Schutz der Schwächsten

Die abscheulichen Bilder haben sich ins Gedächtnis eingebrannt. Was der Landtagsabgeordnete Dietmar Panske aus Ascheberg im Lügde-Untersuchungsausschuss sah und hörte, hat nicht nur den CDU-Obmann des Gremiums betroffen gemacht. Deswegen steht am Ende des Aufarbeitens in dieser Legislaturperiode auch eine gemeinsame Erklärung von CDU, SPD, FDP und Grünen. „Das kommt in Düsseldorf nicht oft vor, war bei diesem Thema aber allen Parteien ein Anliegen“, stellt Panske fest. Genauso hat man sich darauf verständigt, nach der Wahl in einem neuen Untersuchungsausschuss weiterzumachen.

„Es sind nicht nur Schmuddeltypen von Campingplätzen“

Nach der Wahl 2017 hat der Parlamentsneuling das Missbrauchs- noch eher als Nischenthema erlebt. Durch Lügde, Bergisch-Gladbach und Münster sei das „gesellschaftlich wahnsinnige Problem“ viel stärker in den Fokus gerückt. Panske hat mitbekommen, dass „mit diesen widerlichen Dingen, die ich mir vorher nicht vorstellen konnte, unheimlich viel Geld verdient wird“. Nicht nur deswegen sei es keine Gefahr, „die nur von Schmuddeltypen auf Campingplätzen ausgeht“. In jeder Schulklasse seien statistisch gesehen ein, zwei Kinder betroffen. Darum gehe das Problem alle Menschen an, sie müssten Augen und Ohren offen halten.

Entwurf für Kinderschutzgesetz liegt vor

Der Untersuchungsausschuss sollte viel aufklären, ist aber wegen des komplexen Auftrages über die Rolle der Jugendämter kaum hinausgekommen und wird deshalb verlängert. Dann wird es etwa um die Rolle der Polizei und der Politik bis zur Landesregierung gehen. Panske berichtet im Rückblick auf das abgeschlossene Kapitel, dass von einigen Behörden „schwer gemauert wurde und einige Gerichtsbeschlüsse nötig waren, um Aussagen zu bekommen. Oft wurde nur das zugegeben, was unzweifelhaft war.“ Viele hätten sich sehr persönlich an den Pranger gestellt gefühlt. Auch wenn der Ascheberger an der Stelle seine Unzufriedenheit nicht verbergen kann, gibt es viele Erkenntnisse, die in einem neuen Kinderschutzgesetz einfließen sollen. Bei Kindswohlgefährdungsmeldungen, so Panske, solle künftig nicht ein Sachbearbeiter entscheiden, sondern das Vier-Augen-Prinzip gelten, damit die Fälle anders wahrgenommen werden. Aus dem Gesetz gehen auch Initiativen hervor, dass die Mitarbeiter in Jugendämtern besser geschult und fortgebildet werden. Es soll in Nordrhein-Westfalen eine zentrale Stelle für die Beratung von Jugendämtern geschaffen werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Knüpfen von Netzwerken, was sich im Entwurf so liest: „Jugendämter werden verpflichtet, Netzwerke (Kita, Schule und andere Akteure) aufzubauen, in denen alle wichtigen Akteure zusammenarbeiten, um Kindeswohlgefährdungen schnell und umfassend bearbeiten zu können.“ Zudem würden die Kommunen verpflichtet, ein kommunales Kinderschutzkonzept zu erarbeiten.

Der Christdemokrat berichtet auch, dass Erkenntnisse schon während des Untersuchungsausschusses in Ergebnisse umgemünzt worden seien. So habe das Innenministerium ein Hinweistelefon eingerichtet. Es sei als niederschwellige Alternative zur 110 zu sehen. In eine gerade laufende Aktionswoche „Gemeinsam stark gegen Kinderpornografie“ sei ebenfalls Ausschusswissen eingeflossen. Als CDU-Obmann hat Panske sich zweieinhalb Jahre mit dem Thema befasst. Der Ascheberger würde auch im neuen Landtag mitmachen, schränkt aber gleich ein: „Zuerst einmal muss ich das Mandat dazu bei der Wahl vom Wähler erhalten.“