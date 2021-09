Rund 30 Mitglieder der Jagdgenossenschaften Ascheberg eins bis acht trafen sich jetzt in der Gaststätte Frenking zu ihrer gemeinsamen Versammlung. Neben der Anpassung der einzelnen Jagdgenossenschaftssatzungen an die neue Mustersatzung des Landes Nordrhein-Westfalen waren die Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020 Thema der Sitzung. Zudem wurde über das Projekt des Hegerings Ascheberg „Kitzrettungsaktion per Drohne“ informiert (WN berichteten).

Im Fokus standen auch die Neuwahlen des Jagdvorstandes, der Geschäftsführung und der Kassenprüfer. Der bisherige Jagdvorsteher Antonius Füchtling, der dieses Amt elf Jahre lang ausgeübt und seit insgesamt 31 Jahren im Jagdvorstand mitgewirkt hat, gab sein Ausscheiden aus dem Jagdvorstand bekannt. Füchtling bedankte sich ausdrücklich bei den Vorstandskollegen und bei den Jagdgenossen für die „konstruktive und gute Zusammenarbeit“, heißt es in einer Pressenotiz.

Hubertus Bünningmann, der bereits seit elf Jahren im Jagdvorstand aktiv ist, wurde einstimmig zu Füchtlings Nachfolger gewählt. Heinz Frye, der über 30 Jahre im Jagdvorstand aktiv war, stellte sich ebenfalls nicht wieder zur Wahl. Seine Nachfolge trat Matthias Lohmann an. Als neues Mitglied komplettiert Thomas Stilling den Jagdvorstand. Wiedergewählt wurde Franz Dabbelt, der dem Gremium seit nunmehr elf Jahren angehört.

Als Geschäftsführer der Jagdgenossenschaften wurde Christian Scheipers für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt. Zur Nachfolgerin des bisherigen stellvertretenden Geschäftsführers Klaus van Roje, der insgesamt als Geschäftsführer und stellvertretender Geschäftsführer knapp 17 Jahre für die Genossenschaften tätig war, wurde Janine Reddemann gewählt. Janine Reddemann arbeitet bei der Gemeinde Ascheberg in der Fachgruppe Tiefbau, heißt es in der Mitteilung der Jagdgenossenschaften.