Viele Prioritäten neu gesetzt

Wenn Bayram Koc, Geschäftsführer von Kaiser Fahrzeugbau, dieser Tage auf das Jahr zurückblickt, dann kann er noch immer nicht glauben, wie viel Flexibilität, Kreativität und vor allem auch Mehrarbeit 2022 für ihn und sein komplettes Team bedeutet hat. „Derzeit gibt es Lieferzeiten von bis zu einem Jahr“, schildert Koc mit Blick auf die Lieferengpässe, die die Fahrzeugbranche gleich in mehreren Bereichen tangiert. „Denn während Corona gerade überstanden war und die Produktion bei den Zulieferern gerade wieder hochgefahren wurde, hat der Krieg in der Ukraine zu neuen Lieferproblemen geführt“, führt er fort und erinnert sich, dass teilweise keine Fahrgestelle mehr geliefert werden konnten oder Lkw auf seinem Gelände standen, die aufgrund des Chip-Mangels nur an der Fahrerseite elektrische Fensterheber verbaut hatten.