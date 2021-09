Vielfalt des Dorftrödels begeistert

So sieht Vielfalt aus: Ob auf den Tischen oder dahinter: Beim Dorftrödel in der Gemeinde Ascheberg wurde ein buntes Angebot von Jung und Alt präsentiert. Rund 150 Stände in den drei Orten luden zur Schnäppchenjagd ein.

„Schön war‘s! Wir hatten einen tollen Tag mit Trödel, Tamtam, traumhaften Wetter und vielen netten Menschen. Mit dem Erlös können wird zufrieden sein und der Spaß stand eh im Vordergrund.“ Was Karoline Stermann für die Stände auf dem Gelände an der Plettenberger Straße in Davensberg zusammenfasst, darf als Fazit des ersten Dorftrödels in der Gemeinde Ascheberg gelten. Die Premiere mit rund 150 Ständen in den drei Orten brachte die Menschen ins Gespräch, bot Schnäppchen aller Art und auch ließ einige Kassen klingeln. Wenn über das Potenzial der Veranstaltung gesprochen wurde, schickten die Menschen immer Lob und Dank für Idee und Umsetzen an die Organisatoren des Klimaforums voraus. „Es ist schön, dass uns diese Möglichkeit geboten wird. Man trifft Leute aus dem Dorf und es tut der Nachbarschaft gut“, erklärte Cathleen Szelong am Ascheberger Josef-Wintrup-Weg.