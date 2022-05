„Vier gewinnt“ mit dem Bürgermeister

Herbern

An dieser Offerte kam Bürgermeister Thomas Stohldreier nicht vorbei: Die Kinder der OGS in Herbern hatten ihm eine liebevoll gestaltete Einladung geschickt, und das Gemeindeoberhaupt ließ es sich nicht nehmen, in der Marienschule vorbeizuschauen – inklusive einer Runde „Vier gewinnt“.