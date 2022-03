Vierte Impfung ist angelaufen

Corona-Schutz in Altenheimen

Ascheberg

Die Stiko empfiehlt für über 70-Jährige generell, insbesondere aber auch für Bewohner von Alten- und Pflegeheimen eine verte Impfung, den sogenannten zweiten Booster. Darum laufen auch in den Altenheimen in Ascheberg nun wieder Impfungen an.

Von Beate Nießen