Vom Kita-Kind zur Leiterin

An den Regiepulten in den Herberner Kindertagesstätten Abenteuerland und St. Benedikt haben neue Frauen Platz genommen. Beide sind 46 Jahre alt.

An den Regiepulten in den Herberner Kindertagesstätten Abenteuerland und St. Benedikt haben neue Frauen Platz genommen. Seit dem 1. Oktober hat Stephanie van Unen aus Sendenhorst die Leitung in der Kita Abenteuerland an der Ostlandstraße übernommen und tritt damit die Nachfolge von Manuela Jokiel an. In der Kita St. Benedikt ist Tanja Tresselt vorübergehend neue Kita-Leiterin. Offiziell tritt sie die Stelle erst ab dem 1. Januar an. Ihre Vorgängerin Linda Huesmann geht im Dezember in Mutterschutz. Da diese derzeit krankheitsbedingt ausfällt, ist sie schon jetzt im Einsatz. Van Unen und Tresselt sind beide staatlich geprüfte Erzieherinnen und jeweils 46 Jahre alt.

Für Stephanie van Unen ist die Stelle ein Neuanfang im Sinne des Standortes. In Münster-Gievenbeck hatte die 46-Jährige bereits elf Jahre als Leiterin im St. Lukas Kindergarten gearbeitet. Herbern kannte die Sendenhorsterin bisher nur als Ort mit einem Kreisverkehr, einem Autohändler und der Durchfahrt nach Werne. Dass die Kita hier etwas ganz besonderes ist, war ihr schnell klar. „Es war wie ein Überraschungsei mit einem tollen Inhalt“, betont van Unen.

Stephanie van Unen ist neue Leiterin in der Kita Abenteuerland Foto: Isabel Schütte

In den vergangenen vier Wochen hat sie sich schon ein bisschen eingelebt. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist von Unen sehr wichtig. „Mit einem Gespräch kann man viele Dinge regeln.“ Die neue Kita-Leiterin der evangelischen Kita will nicht die meiste Zeit im Büro verbringen. „Ich finde mich bei den Kindern ein. Sie sind die wichtigsten Menschen, die hier rumlaufen.“ Für Neuerungen ist van Unen offen. „Irgendwelche Änderungen wird es gegebenenfalls bestimmt geben. Aber das bringt dann die Situation mit sich.“

Tanja Tresselt ist gebürtige Herbernerin und hat als Kind selbst den St. Benedikt Kindergarten besucht. Seit zwölf Jahren arbeitet sie als Erzieherin in der katholischen Kita zwischen Pfarrgarten und Schule an der Schulstraße. Ihre drei eigenen Kinder sind mittlerweile erwachsen und die neue Aufgabe nimmt die 46-Jährige als Herausforderung. „Es ist schon aufregend. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe“, sagt Tanja Tresselt. Wichtig ist der Herbernerin, dass sie viel vom Alltagsgeschehen in den Gruppen und von den Kindern mitbekommt. „Ich werde nicht nur am Schreibtisch sitzen, dafür bin ich keine Erzieherin. Tresselt möchte erst einmal in die neue Position reinwachsen, zumal der neue Job auf ein Jahr festgesetzt ist.