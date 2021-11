Vom Schmetterling zum Grashüpfer

Dora Statovci hat in der Grashüpfer-Kita an der Herberner Straße im Spätsommer die Leitung von Jennifer Brand übernommen.

Wer den Grashüpfer-Kindergarten besucht und mit der Leiterin sprechen möchte, trifft seit einiger Zeig nicht mehr auf Jennifer Brand. Dora Statovci hat in der Einrichtung an der Herberner Straße, die von der Jugendhilfe Werne getragen wird, die Regie übernommen.

Seit zehn Jahren übt die 37-jährige Kamenerin den Erzieherinnenberuf aus. Im Anerkennungsjahr kam sie zur Jugendhilfe Werne, wo sie in der Diagnostik arbeitete. Dort war Statovci bis Februar 2016 tätig. „Danach habe ich eine Mutterpause eingelegt“, berichtet die Leiterin. Mit ihrer Rückkehr ins Berufsleben führte sie der Weg nach Ascheberg zu den Grashüpfern. Die gehören seit August 2016 zum Kindergartenangebot in der Ortschaft Ascheberg. Statovci startete im Provisorium an der Profilschule, erlebte den Umzug an die Herberner Straße mit und bildete sich persönlich weiter: „Ich habe im vergangenen Jahr den Fachwirt erfolgreich abgeschlossen.“

Die vorherige Leiterin Jennifer Brand hat sich ebenfalls neben der Arbeit zur Heilpädagogin weiterbilden lassen. Mit dem erfolgreichen Abschluss verband sie den Wunsch wieder stärker mit Kindern arbeiten zu wollen. Sie bleibt der Jugendhilfe Werne als inklusive Fachkraft einer Kita in Werne und mit zehn Stunden als Beraterin anderer Teams im Themenbereich Inklusion erhalten.

Guter Start für Statovci

Dora Statovci hat nicht gezögert, als ihr die Leitung der Grashüpfer angeboten wurde, denn die bisherigen Erlebnisse in der Ascheberger Kita waren durchweg positiv. „Ich bin mit offenen Armen aufgenommen worden“, spricht sie über den Start in Ascheberg wie für den Beginn als Leiterin. Aus der Schmetterlingsgruppe ins Leiterinnenbüro zu fliegen, war natürlich eine Umstellung. Bisher, so Statovci, sei es aber gelungen, die Arbeit am und mit dem Kind weiter aufrecht zu erhalten. Zudem spricht sie von einem „tollen Träger“, der die Arbeit erleichtere. Die neue Leiterin hat den Kindergarten im August in einer ruhigeren Phase der Pandemie übernommen. Von der Normalität ist das Geschehen aber noch weit entfernt. Die Eltern dürfen die Kita zwar betreten, nehmen aber viel Rücksicht auf den Schutz. Trotzdem klappe der Austausch mit ihnen gut, berichtet Statovci.