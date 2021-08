Vom Verdruss zum Kandidaten

Politik? Stephan Heitbaum aus Herben wusste viele Jahre damit nichts anzufangen: „Bei Land- und Bundestagswahl habe ich den Stimmzettel immer ungültig gemacht.“ Wenn am 26. September der neue Bundestag gewählt wird, dann haben die Menschen die Möglichkeit, dem 47-jährigen Herberner ihre Stimme zu geben. Stephan Heitbaum tritt für die Freien Wähler an.

Das Leben des Kaufmanns und Familienvaters ist lange ohne Politik ausgekommen. Nach der Hauptschule absolvierte er eine Tischlerlehre. Ein Autounfall führte 1992 dazu, dass er diesen Beruf nicht mehr ausüben konnte. Er schulte zum Verkäufer um, absolvierte eine Lehre im Einzelhandel und holte das Fachabitur nach. Seit 1999 ist der Herberner als Teamleiter bei Decathlon beschäftigt. In der Freizeit hat Heitbaum als DJ über 25 Jahre hinweg vorwiegend bei privaten Festivitäten die Menschen unterhalten. Angesichts des zeitraubenden Hobbys stand er bei seiner Frau in der Pflicht, das Projekt „Vorsicht Musik“ zu beenden. „In der Corona-Zeit habe ich den Sprung geschafft. Seit einem Jahr bin ich draußen“, erklärt der Bundestagskandidat.

„ »In die Politik bin ich hineingeschlittert.« “ Stephan Heitbaum, Kandidat der Freien Wähler

„In die Politik bin ich hineingeschlittert“, muss Heitbaum gar nicht lange zurückblicken. Nach dem Austritt von Frank Holtrup aus der CDU wurde im Kreis um den Nordicker auch über Politik und die Möglichkeiten, sich dort zu engagieren, gesprochen. Mittendrin: Stephan Heitbaum. Er gehörte zu den Menschen, die Holtrup bestärkten weiterzumachen. „Am Anfang haben wir überlegt, in der UWG oder bei den Grünen mitzumachen. Aber dann haben wir uns entschlossen, ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen. Wir wollten direkt mitreden und uns nicht in einer anderen Gruppe hochdienen müssen“, gewährt der Herberner einen Einblick an die Überlegungen vor der Kommunalwahl 2020. Bei der Suche nach Möglichkeiten stieß die Gruppe auf die Freien Wähler. „Dort gab es eine hohe Übereinstimmung unserer Vorstellungen mit dem Parteiprogramm“, sagt Heitbaum. Den Herbernern gefiel, dass es nicht die eine Partei-Doktrin gab, die einzuhalten ist. Der Kandidat beschreibt die Partei als Zusammenschluss, der seinen Landes-, Kreis- und Ortsverbänden bei Sachthemen viele Freiheiten lässt. So machen die Freien Wähler Ascheberg auch ihr Ding: „Wir sind unabhängig und ungebunden.“

Kein Platz auf der Landesliste

Um mitzubekommen, was in der Partei passiert, hat sich Heitbaum damals für eine Mitgliedschaft entschieden. Vor der Bundestagswahl stellte sich nun die Frage, wie man den Freien Wählern Aufmerksamkeit zukommen lässt. Dabei stieß der Landesverband auf Stephan Heitbaum. Schnell wurde ein Kreisverband gegründet und der Herberner als Kandidat gewählt. Er hat sich zur Verfügung gestellt, um insbesondere jenen eine Alternative zu bieten, die aus Protest die etablierten Parteien meiden. „Ich möchte, dass die Menschen ihr Kreuz nicht bei der AfD machen“, nennt er einen Grund für Mitmachen.

Der Herberner wird bei den Plakaten, die aufgehängt werden, nicht mit seinem Gesicht zu sehen sein. „Das Programm soll vorne stehen“, sagt Heitbaum. Er kann sich leicht ausrechnen, dass er nach der Bundestagswahl weiter bei Decathlon arbeiten wird. Auf der Landesliste fehlt sein Name. Deswegen müsste er direkt gewählt werden. Das käme einer Reise nach Utopia gleich.

Erfahrungen in Kommunalpolitik gesammelt

Hinter dem Herberner liegt ein interessantes Jahr. Denn der Wahlerfolg der Freien Wähler im Herbst 2020 hat ihm und Frank Holtrup Ratssitze beschert. „Das war ein spannendes Jahr. Ich bin komplett neu hereingekommen und habe in dem Jahr sehr viel gelernt“, berichtet der Neuling. Gewundert hat er sich, wie aus parteipolitischen Gründen Kleinigkeiten zu einer große Debatte genutzt werden: „Mit so vielen Kontroversen hatte ich nicht gerechnet.“ Festgestellt hat er, dass Politik zeitraubender ist als der vorherige DJ-Job. In den nächsten Wochen wird einige Zeit für den Wahlkampf geopfert werden müssen. Für das Aufhängen der Plakate und die Teilnahme an Kandidatenrunden gleichermaßen. Alles wird Heitbaum nicht schaffen. Denn er geht weiter seinem Beruf nach. Politik ist eine Freizeit-Aktivität. Und wird es auch nach der Bundestagswahl bleiben.