Von A bis Z muss alles stimmen

Nach rund reinem Jahr in den Ersatzräumen ziehen die Bücher der KöB St. Lambertus derzeit wieder in die frisch renovierten Räumlichkeiten ins Pfarrheim zurück. Ab der kommenden Woche sollen dann auch Ausleihen wieder möglich sein.

Noch stapeln sich die Kartons voller Bücher und Spiele in den renovierten Büchereiräumen im Pfarrheim St. Lambertus. Marlies Schienstock (l.) und Elisabeth Raters bringen mit der Unterstützung von Ehrenamtlichen derzeit wieder Ordnung in die neuen Regale.Foto: acf

Derzeit heißt es in der Bücherei im Pfarrheim St. Lambertus wieder: Kisten schleppen und Regale einräumen. Denn nach gut einem Jahr der intensiven Renovierung des Gebäudes können die dortigen Räume nun wieder bezogen werden. Die Regale stehen bereits, neue Möbel, Sitzgelegenheiten und der Schreibtisch sind auch schon angekommen. Nun gilt es, die rund 3900 Medien, die zum Teil noch in Kisten verpackt sind, wieder ordentlich in die Regale zu räumen.