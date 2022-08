„Von Queen Mum gelernt“

Keine Sorge, hier sieht niemand doppelt. Auch wenn es in diesem Fall um ein trendiges alkoholisches Getränk geht, das erstmals zur Italienischen Nacht serviert wird. Und zwar von niemand Geringerem als „Mario und Luigi“, die im wahren Leben Klaus und Jochen Klebsch heißen und Zwillingsbrüder sind.

Die Doppelgänger feiern mit ihrer Idee Premiere, genau wie Ascheberg Marketing, wo das Duo während der Italienischen Nacht anzutreffen ist. „Und da waren die Jungs mit ihrer Idee eine echte Steilvorlage, so etwas gab es noch nie zur Italienischen Nacht“, freut sich Martin Bußkamp, Geschäftsführer von Ascheberg Marketing, dass Kollegin Andrea Schubert da sofort „Nägel mit Köppen“ gemacht und die Herren engagiert hat.

Trendiges Getränk

Aber was haben die beiden denn nun im Gepäck? „Gin“, verrät Klaus Klebsch und lässt eine leicht rosa Flüssigkeit in ein Glas laufen. Rosa? „Con arancia“, schmunzelt er und liefert die Übersetzung, als er nach einer Orangenscheibe greift. Unterdessen hat sein Bruder Jochen die Variante „con limone“ geschmackvoll angerichtet. Das Rezept wird hier nicht verraten. Nur so viel: Es ist nicht irgendein Gin, den die beiden kredenzen. „Nein, das ist tatsächlich ein italienischer. Malfy-Gin, der kommt von der Amalfi-Küste, einer der schönsten Gegenden Italiens“, erklärt Jochen Klebsch. „Gin ist ein trendiges Getränk, das mittlerweile auf keiner ungewöhnlichen Veranstaltung fehlen darf“, erklärt Klaus und Bruder Jochen verrät schmunzelnd, wie sie zum Gin gekommen sind: „Wir haben das von der Queen Mum kennen gelernt, die ist damit quasi 103 Jahre alt geworden.“ Kleine Anekdote am Rande.

Besondere Highlights

Was den Gin anbelangt, kennen sich die Zwillingsbrüder aus. Alles begann nach einem Gin-Tasting. Da kamen beide nicht nur auf den Geschmack, vielmehr wurde ihre Neugierde geweckt. Schnell fanden sie heraus, dass es tatsächlich Fachlektüre zum Thema Gin gibt. Davon haben sie sich einige zugelegt und diese eifrig studiert. „Zu Hause habe ich unter anderem einen rund 200 Seiten starken Wälzer zum Thema, und in dem sind wir auf die italienische Gin-Variante gestoßen“, verrät Klaus. Davon gibt es dann sogar gleich zwei Ausführungen, die dann von den Zwillingen fachmännisch zubereitet und ausgeschenkt werden. „Sozusagen die perfekte Symbiose für die Italienische Nacht“, sagt Jochen.

Doch Ascheberg Marketing wartet nicht nur mit diesem besonderen Highlight zu ihrem italienischen Debüt auf. „Wir bieten außerdem das italienische Sommergetränk Limoncello-Spritz und italienische Weine an. Und dann kommt noch Carmen Irmen mit einer Vespa, dem italienischen Kultvehikel, sowie einigen Schwalben. Zudem hat sie italienische Walnuss-Häppchen im Gepäck“, ergänzt Schubert noch weitere italienische Zutaten, die für die perfekte grün-rot-weiße Premiere bei Ascheberg Marketing am Katharinenplatz sorgen sollen.