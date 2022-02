Vor 48 Jahren Quartier bezogen

Die Kicker aus dem damaligen Zaire – heute demokratische Republik Kongo – waren das erste Nationalteam Afrikas, das an einer Fußballweltmeisterschaft teilnahm. das war 1974. damals bezog das Team Quartier im Hotel „Jagdschlösschen“. dem statteten einige von ihnen am Wochenende einen Besuch ab.

Ein emotionales Wiedersehen gab es am Wochenende im Landhotel „Jagdschlösschen“. Drei Nationalspieler aus dem ehemaligen Zaire, die bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland als erstes Nationalteam aus Schwarzafrika an einer WM teilnahm, kehrten nach 48 Jahren mit Freunden und Familien, sowie einem Fernsehteam aus der Demokratischen Republik Kongo, wie das Land heute wieder heißt, nach Ascheberg zurück.

Das „Jagdschlösschen“ hatte im Laufe der Zeit viele bekannte Sportler, Sportteams, Politiker oder Musiker beherbergt. Über die deutschen Grenzen hinweg aber gelangte das Hotel durch die „Leoparden“, wie die Fußballer des zweimaligen Afrikameisters genannt wurden, zu Weltruhm. Eine Person wurde am Samstag ganz besonders begrüßt, Walburga Krebber aus Seppenrade.

Hotel wurde zur „zweiten Heimat“

Deren Ehemann Manfred war während der WM offizieller Betreuer des Teams seitens des Deutschen Fußball-Bundes, der die vier Wochen mit den Spielern und der Delegation aus Zaire im Jagdschlösschen auch übernachtete. Walburga Krebber kam dann abends von Seppenrade nach Ascheberg, um ihren Mann und die Gäste zu besuchen.

Nachdem die jetzigen Inhaber des Hotels, Franz-Josef Schütte und Julia Sofia Möllers, ihr Haus kurz vorstellten, das, so einer der Spieler zu einer „zweiten Heimat“ geworden war, wurde anhand von vielen Fotos, die Walburga Krebber mitgebracht hatte, an die schönen Stunden erinnert, die trotz drei Niederlagen bei der WM in Ascheberg verbracht wurden. Allerdings hatten die Gäste, die zumeist in Europa wohnen, wenig Zeit, Ascheberg näher zu erkunden, denn am Nachmittag stand ein Besuch im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund auf dem Programm.