Unternehmen hat die Verantwortung für Freiflächen-PV-Anlage in Mersch

Im Ascheberger Nachhaltigkeits- und Mobilitätsausschuss waren Freiflächen-PV-Anlagen erst kürzlich Thema. Denn: Im Zuge des Autobahnausbaus sind bei der Gemeinde bereits entsprechende Anfragen von Grundstückseigentümern eingegangen, die Flächen besitzen, die für ein solches Vorhaben infrage kämen. Die Bedingungen dafür sind, dass neben Autobahnen sowie neben zweigleisigen Bahnlinien in einem 200-Meter-Abstand Freiflächen-PV-Anlagen errichtet werden können. Was in Ascheberg noch wie Zukunftsmusik klingt, das wurde in der Nachbargemeinde schon umgesetzt. Denn in Mersch ist Ende Februar in unmittelbarer Nähe zur Bahnlinie Drensteinfurt -Hamm eine Freiflächen-PV-Anlage in Betrieb gegangen - und das mit dem Mitwirken eines Ascheberger Unternehmens, nämlich Elektro Fleige - Experten für private PV-Anlagen, aber auch Solarfelder wie eben jenes in Mersch.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet