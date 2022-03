Vorstandsteam neu zusammengestellt

Vier Vorstandsneubesetzungen gab es am Sonntag bei der Generalversammlung der KLJB Ascheberg. Doch zunächst ließen die Landjugendlichen in Frenkings Festscheune die vergangenen beiden Jahre Revue passieren. Denn diese Landjugendzeit war stark von Corona beeinflusst. Viele Veranstaltungen mussten abgesagt werden – so auch die Generalversammlung im vergangenen Jahr. Umso mehr freute sich der Vorstand nun über die rege Beteiligung von über 40 Mitgliedern sowie die Anwesenheit von Präses Pfarrer Stefan Schürmeyer.

Onlineformate genutzt

Der Bericht von Schriftführer Bernd Mehring zeigte, dass aufgrund von Onlineformaten und Anpassung der Aktionen an die Pandemiemaßnahmen die KLJB Ascheberg in der Coronazeit dennoch ein Thema war.

Da Franziska Bomholt als erste Vorsitzende, Hanna Küter als zweite Vorsitzende, Hannah Lohmann als Fotowartin und Martin Hensmann als Medienwart nach mehrjähriger Vorstandsarbeit nun zurücktraten, galt es bei den Wahlen diese Posten neu zu besetzen. Der Rest des Vorstandes wurde einstimmig wiedergewählt. Nur bei der Verteilung der neu zu besetzenden Ämter gab es innerhalb des Vorstandes Veränderungen.

Neue Mitglieder im Vorstand

Somit haben nun Johannes Adamczyk und Cornelius Grawe, der das Amt von Franziska Bomholt übernimmt, den ersten Vorsitz der Ascheberger Landjugend inne. Antonius Bomholt und Frederike Hüging bekleiden die Ämter der beiden zweiten Vorsitzenden. Sara Küter und Bernd Mehring wurden zu Kirchenwarten gewählt. Getränkewart ist weiterhin Markus Kühnhenrich. Schriftführerin ist Alina Falke, die zuvor als Beisitzerin fungierte. Constantin Grawe wurde zum Kassenwart gewählt. Die Aufgaben des Medienwartes und des Fotowartes wurden zusammengelegt und werden gemeinsam von Lea Offermann und Chiara Ross wahrgenommen. Beide sind neu in den Vorstand gewählt worden. Ebenso neue Vorstandsmitglieder sind Sarah Greiwe und Felix Wietheger, die jeweils als Beisitzer beziehungsweise als Beisitzerin fungieren.

Auch das Sommerprogramm wurde während der Generalversammlung bekanntgegeben. Insbesondere freut sich der Vorstand auf das Osterfeuer, das am Ostersonntag auf dem Hof Suerhoff stattfinden wird.