„Walfahrt nach Köln“ als Klangreise

Das „Trio Firasso“ mit Robert Beck, Marco Kassl und Nils Imhorst (v.l.) begeisterte am Sonntag das Publikum in der Davensberger St. Anna-Kirche.

Ob sich jemals zuvor ein Wal in die St.-Anna-Kirche verirrt hat? Am Sonntag war es jedenfalls soweit: Die Gesänge des Meeressäugers schallten deutlich vernehmbar aus dem Davensberger Gotteshaus. Sie stammten allerdings aus dem Mundstück einer Bassklarinette, einem weit geöffneten Akkordeon und den leicht touchierten Saiten eines Kontrabasses. Intoniert wurde diese „Walfahrt nach Köln“ vom „Trio Firasso“, das im zweiten Schlosskonzert der diesjährigen Reihe der Musikschule Ascheberg begeisterte.

Musikalische Geschichtenerzähler

Es ist deutlich hörbar: Für „Firasso“ sind Musik und Leben eng verknüpft. Robert Beck (Klarinette), Marco Kassl (Akkordeon) und Nils Imhorst (Kontrabass) kommen als musikalische Geschichtenerzähler daher. Bei ihnen hat alles eine Melodie: Der Wecker, der in „6.55 Uhr“ von einem jazzigen Beat grundiert klingelt. Die bittersüße Melancholie, die „Herbst Walter“ auf seinem Spaziergang durchs bunte Laub begleitet. Die Wehmut, die die Liebe in Zeiten der Pandemie zum Tango „El Amor en los Tiempos del Corona“ macht. Stilistisch festlegen lässt sich das Trio dabei nicht. Es entführt in die Welt des jiddischen Klezmer – für den es mit seiner Besetzung geradezu prädestiniert ist – spielt rassigen Tango, groovigen Jazz, französische Musette, Weltmusik. Manchmal gar eine Mischung aus alledem, als packende Verschmelzung stilistischer Einflüsse. Jeder der drei Musiker bringt Erfahrung in unterschiedlichen Genres mit und trägt sie bei zu einer einfallsreichen Schnittmenge, die als eigene Musiksprache erklingt. Viele der gespielten Kompositionen sind von den Musikern selbst geschrieben. Im Konzert gibt es dazu noch die passenden Geschichten. Wie die des Wals, der im Jahr 1966 aus der Nordsee durch den Rhein bis kurz hinter Köln schwamm. „Als Rheinschiffer ihn der Polizei meldeten, wurden sie einer Alkoholkontrolle unterzogen“, erzählt Nils Imhorst dem amüsierten Publikum, bevor das Trio die „Walfahrt nach Köln“ intoniert.

Skurrile Begebenheiten klanglich verarbeitet

Das Stück ist symptomatisch für vieles, was die drei Musiker in Töne setzen: Das werden skurrile Begebenheiten klanglich verarbeitet, Alltägliches mit viel Augenzwinkern hörbar gemacht, Erlebtes als Miniatur arrangiert. Das Trio trägt sein vielseitiges Programm mit Temperament und Spielfreude vor, gut austariert und präzise pointiert.

Das Publikum in der St.-Anna-Kirche ist begeistert, bedenkt die Musiker mit viel Applaus und erklatscht sich Zugaben.