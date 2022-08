„Wasser marsch!“ – auch von oben

Ascheberg

Heiß her ging es am Kirmes-Montag am neuen Feuerwehrgerätehaus. Dort hielt der Löschzug Ascheberg seine traditionelle Übung ab. Erstaunt über die ungeheure Hitzeentwicklung wich da so mancher neugierige Zuschauer doch ein paar Meter zurück.

Von Beate Nießen