Wasserläufe bereiten keine Sorgen

Landwirte mit Stiefeln, die an einem Gewässer stehen – mit dem üblichen Herbstbild einer Bachschau haben die Menschen in den Orten, oberflächlich betrachtet, wenig zu tun. Doch es ist auch das Wasser ihrer Grundstücke, das über Kanäle, Gräben und Bäche abläuft. Dafür zahlen sie seit 2018 einen kleinen Beitrag. Die größte Fläche im Gemeindegebiet wird vom Wasser- und Bodenverband Emmerbach betreut. Vorstand, Ausschuss und Schaubeauftragte trafen sich gestern nach einjähriger Zwangspause im Spieker bei Selhorst und dann bei einer Runde durch die Gemeinde, um den Zustand der Wasserabläufe zu besprechen. Erstmals führte der im Oktober frische gewählte neue Verbandsvorsteher Heinrich Selhorst Regie.

Auch wenn die Bachschau vor einem Jahr ausgefallen ist, wurden Gräben und Bäche im Blick behalten. Schaubeauftragte kontrollieren ihre Abschnitte und sorgen in Absprache mit Techniker Burkhard Leusmann oder dem beauftragten Unternehmer Norbert Gunnemann für Abhilfe. So stand auch gestern wenig auf dem Zettel der Beauftragten. Hier war eine Sohle, die nachgearbeitet werden musste, dort eine Hecke, die in einen Graben gewachsen war. Arbeiten wurden gewünscht für den Altefeldbach in Ascheberg, der an dem Regenrückhaltebecken der gleichnamigen Straße vorbei führt.

Deipe Wiese Foto: Theo Heitbaum

Hermann Vornholt monierte, dass der Rombergbach sich an der Davensberger Straße staue: „Das habe ich das erste Mal schon 2015 gesagt, und es passiert nichts.“ Dass der Verband nicht aktiv geworden ist, liegt an einer Druckrohrleitung, die unter dem Durchlass herführt. Dieser Umstand führte auch zu der Frage, ob der Verband die Pläne zur Druckrohrleitung von der Kläranlage Herbern nach Ascheberg schon gesehen haben.

Keine Probleme in den Wasserläufen

Der Verband hat auch das Geschehen in der Deipen Wiese in Davensberg im Blick. Dort habe man vor einem Jahr zum Beweiden Ziegen eingesetzt, berichtete der frühere Verbandsvorsteher Dirk Schulze Pellengahr. Trotzdem seien dort armdicke Erlen zu finden: „Das finden auch die Davensberger nicht so schön.“ Beim Ortstermin schlug er vor, mechanisch einzugreifen, also abschnittsweise Gehölz abzuschneiden und in der Fläche zu belassen. „Schauen wir mal, was die Ziegen im Winter schaffen und schauen uns das im nächsten Sommer noch einmal an“, erklärte Schulze Pellengahr.

Ganz so einfach wird das allerdings nicht werden. Denn das Projekt in der Deipen Wiese hat mehrere Beteiligte. Hermann Mollenhauer wies darauf hin, dass sogar schon eine Mitarbeiterin aus einem Düsseldorfer Ministerium vor Ort war, um das Werden der Fläche anzusehen. „Die Fläche steht unter Daueraufsicht“, betonte Mollenhauer. Auch er kam zu dem Ergebnis, dass die Natur sich anders entwickelt habe, als man das prognostiziert hatte. So lebt die geschützte Helmazurjungfer nicht dort, wo man ihr Raum zugedacht hatte, sondern an einer anderen Fläche: „Der Mensch denkt, die Natur lenkt“, erklärte Mollenhauer. Grundsätzlich sei der Wasser- und Bodenverband in der Deipen Wiese nur für den Altarm verantwortlich. Auf jeden Fall habe sich der Rückhaltebereich bewährt. Aus Münster sei zu hören, dass der Emmerbach nicht mehr zu schnell fließe.