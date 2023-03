Wasserstoff an der A1 tanken?

Wasserstoff gewinnt als Energieträger immer mehr an Bedeutung. Im Ausschuss für Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderung wurden die Fraktion nun über den Stand der Entwicklung in punkto Wasserstoffversorgung im Kreis Coesfeld informiert. Der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung des Kreises Coesfeld, Dr. Jürgen Grüner, hielt dazu einen Vortrag über die Perspektiven der Wasserstoffversorgung, um die Energiewende auch im Mittelstand ankommen zu lassen. „Die Bedingungen im Kreis Coesfeld sind für eine Versorgung mit Wasserstoff gar nicht so schlecht ausgelegt“, wie Grüner in seinem Vortrag darstellte, denn alle bisher geplanten Leitungen enden ein Stück südlich von Münster. Insbesondere eine geplante Wasserstoff-Pipeline, deren Inbetriebnahme für das Jahr 2030 geplant ist, sei für die Gemeinde von Relevanz. Denn die gesicherte Versorgung durch einen pipelinegebundenen Transport von Wasserstoff sei ein Thema, das zukünftig mehr Raum in der Infrastrukturplanung einnehmen werde.

Wasserstoff im Schwerlasttransport

„Insbesondere auch der Mittelstand kann etwas dazu beitragen die Klimaziele zu erreichen, auch wenn er bei der nationalen Wasserstoffstrategie nur am Rande erwähnt wird“, schilderte Grüner mit Blick auf den Transformationsprozess. „Für Kleinst- und Kleinunternehmen gibt es spezielle Beratungen mit Handlungsempfehlungen zur klimaneutralen Transformation von Handwerksbetrieben des produzierenden Gewerbes – beispielsweise von der NRW.Bank oder von der KfW“, sagt der Experte. Insbesondere sei Wasserstoff im Schwerlasttransport ein immer größeres Thema. In unmittelbarer Nähe zu der Gemeinde stellt Viehhandel Venneker seinen Fuhrpark auf Wasserstoff-Fahrzeuge um und plane in dem Zusammenhang auch eine Tankstelle an seinem Firmenstandort in Nordkirchen. „Je mehr Nachfrage sich in dem Bereich abzeichnet, desto besser wird auch die Infrastruktur“, sagte Grüner und riet dazu, den Zug nicht zu verpassen. „Denn die Netzkopplungspunkte für den nächsten Abschnitt der Wasserstoffpipelines müssen in den kommenden zwei Jahren gelegt werden.“ Helmut Sunderhaus, Fachbereichsleiter allgemeine Verwaltung, merkte in diesem Zusammenhang an, dass die Gemeinde im Zuge des Autobahn-Ausbaus auch Gespräche mit der Autobahn GmbH führe, inwieweit sich die Raststätten „Eichengrund“ und „Im Mersch“ als Standorte für zukünftige Wasserstofftankstellen eignen.